19:06 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Зенит" и "Терек" вышли на поле с ветеранами Великой Отечественной войны

0
0
0
0

На матч 27-го тура чемпионата России "Зенит""Терек" игроки команд вышли с ветеранами Великой Отечественной войны. Перед стартовым свистком прошла минута молчания памяти Героям войны.

Отметим, что этот матч является вторым для питерцев на новой арене "Санкт-Петербург", при этом является тестовым перед Кубком конфедераций-2017. В связи с ограничениями ФИФА встречу могут посетить не более 30 тысяч зрителей.

Трансляция матча "Зенит" – "Терек"

0
0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 27-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий