"Зенит" и "Терек" вышли на поле с ветеранами Великой Отечественной войны

На матч 27-го тура чемпионата России "Зенит" – "Терек" игроки команд вышли с ветеранами Великой Отечественной войны. Перед стартовым свистком прошла минута молчания памяти Героям войны.
Отметим, что этот матч является вторым для питерцев на новой арене "Санкт-Петербург", при этом является тестовым перед Кубком конфедераций-2017. В связи с ограничениями ФИФА встречу могут посетить не более 30 тысяч зрителей.
Трансляция матча "Зенит" – "Терек"
Команды появляются на поле вместе с ветеранами Великой Отечественной войны #ЗенитТерек pic.twitter.com/ellTH58Nci– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 7 мая 2017 г.