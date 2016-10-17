Игорь Егоров: "Безбородов принял верное решение, удалив Кудряшова"

Известный в прошлом российский арбитр ФИФА Игорь Егоров считает, что Владислав Безбородов, обслуживавший матч 10-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Ростовом" (1:0), принял верное решение об удалении защитника Федора Кудряшова. На 75-й минуте за две желтые карточки был удален Сесар Навас. После игры главный тренер "Ростова" Иван Данильянц заявил, что Безбородов устроил судейский произвол.

– Удаление правильное, потому что, во-первых, имели место безрассудные действия игрока, во-вторых, нарушение могло привести к очень серьезной травме, – цитирует ТАСС Егорова. – Сейчас открытая подошва с шипами приравнивается к холодному оружию. Все пункты указывают на то, что игрока можно было удалять. Игрок мог попасть, например, в голову, он мог оставить соперника инвалидом. Представляете, приходит игрок на матч и умирает там, что у нас происходило уже. Еще раз повторю, открытая подошва приравнивается у нас к холодному оружию.