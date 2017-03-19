Ибрагим Цаллагов: "Зениту" надо доказывать и побеждать"

Защитник "Зенита" Ибрагим Цаллагов после победы в матче 20-го тура чемпионата России над "Арсеналом" (2:0) заявил, что впереди у питерцев еще много важных встреч, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН.

– Что чувствуете после дебюта в "Зените"?

– Хочу поздравить всех наших болельщиков с победой. Дебют состоялся – давно этого ждал. Очень рад. Но это только начало. Впереди 10 игр. Надо доказывать и побеждать.

– Это другие ощущения на "Петровском", нежели в форме "Крыльев"?

– Однажды стадион уже поддерживал в том числе и меня, когда я играл здесь за "Крылья". Но это другая история. А сейчас было немного непривычно. Несколько нервничал – думаю, это заметно было. Но в целом все нормально. Ошибки проанализирую, постараюсь их больше не совершать.

– Что это за история, о которой вы упомянули?

– Мы с "Крыльями" стояли на пороге вылета, послдений матч играли в Питере. И болельщики "Зенита" поддерживали нас. Скандировали "Крылья" должны остаться в высшей лиге". Это запечатлилось у меня в сердце, очень хорошо запомнилось.

– Вы играли сегодня правого защитника.

– Меня штормит можно сказать. То в центре полузащиты играю, то справа в обороне. Думаю, с задачей в целом справился. Но и атак на моем фланге было не много. Главное, наверное принес пользу команде. Где будут ставить, там и буду стараться приносить ее в дальнейшем.

– Вы одним из последних вышли из раздевалки.

– Не люблю торопиться после игры.

– У команды упал груз с плеч, после того как "Зенит" прервал безголевую серию?

– Она, конечно, давила. Хорошо, что прорвали эту пелену. Сейчас надо отдохнуть немного и как следует подготовится к следующему матчу.