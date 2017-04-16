Хоккейный "Спартак" поздравил одноклубников с победой над "Зенитом"

Хоккейный "Спартак" поздравил футбольных одноклубников с победой в матче 23-го тура чемпионата России над "Зенитом" (2:1). Благодаря победе красно-белые 54 очка и уверенно лидируют в турнирной таблице. Отрыв команды Массимо Карреры от ЦСКА составляет 10 очков.

"СЭ" вел трансляцию матча "Спартак" – "Зенит"