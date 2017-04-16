Хоккейный "Спартак" поздравил одноклубников с победой над "Зенитом"

Хоккейный "Спартак" поздравил футбольных одноклубников с победой в матче 23-го тура чемпионата России над "Зенитом" (2:1). Благодаря победе красно-белые 54 очка и уверенно лидируют в турнирной таблице. Отрыв команды Массимо Карреры от ЦСКА составляет 10 очков.
"СЭ" вел трансляцию матча "Спартак" – "Зенит"
Поздравляем футбольных одноклубников с победой над "Зенитом"! pic.twitter.com/9baxI7v1U8– Спартак Москва (@spartak_hc) 16 April 2017
ТОЛСТЫЙ-ХОМЯК
Да лучше б делом поддержали, а то как днища последние играете, даже в плэй-офф не попали!
00:01
П_о_в_а_р
#Мы_Секта
23:41 16 апреля
баламошка
Красавцы! Сектанты всех стран объединяйтесь!)
23:36 16 апреля
dimm_ole
а он ещё существует?
23:36 16 апреля