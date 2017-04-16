23:06 16 апреля | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Хоккейный "Спартак" поздравил одноклубников с победой над "Зенитом"

0
0
0
0
4

Хоккейный "Спартак" поздравил футбольных одноклубников с победой в матче 23-го тура чемпионата России над "Зенитом" (2:1). Благодаря победе красно-белые 54 очка и уверенно лидируют в турнирной таблице. Отрыв команды Массимо Карреры от ЦСКА составляет 10 очков.

"СЭ" вел трансляцию матча "Спартак" – "Зенит"

Опрос

"Спартак" - чемпион?
голосовать
0
0
0
0
4
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 23-й тур
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

ТОЛСТЫЙ-ХОМЯК

Да лучше б делом поддержали, а то как днища последние играете, даже в плэй-офф не попали!

00:01

П_о_в_а_р

#Мы_Секта

23:41 16 апреля

баламошка

Красавцы! Сектанты всех стран объединяйтесь!)

23:36 16 апреля

dimm_ole

а он ещё существует?

23:36 16 апреля

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ