Глушаков пропустит матч с "Анжи" из-за травмы бедра

Капитан "Спартака" Денис Глушаков в матче 18-го тура чемпионата России против "Краснодара" получил частичное повреждение приводящей мышцы правого бедра. Об этом сообщил глава медицинского департамента клуба Михаил Вартапетов после тщательного медицинского обследования. По его словам, игрок сборной России пропустит следующую встречу с "Анжи". Напомним, Глушаков был заменен на 82-й минуте встречи.
– У Глушакова частичное повреждение приводящей мышцы правого бедра, вследствие чего он пропустит ближайший матч с "Анжи", – цитирует Вартапетова официальный сайт "Спартака".
Русский
Игрок получил травму. Пусть даже игрок команды, от успехов которой у многих пригорает в одном месте. Нет бы промолчать, коли не хватает совести здоровья человеку пожелать, так они и тут желчь свою изливают...
15:49
RSDsouth
Он должен пропускать игры из-за "красных" карточек ! За травму игрока Краснодара как минимум 4 игры !
15:25
el0le
это однозначное усиление для спартака
15:22
Тони Старк
shpasic да точно так же как гарсию и как вернблума за отмашку задним числом дисквалифицировали!Пусть посидит столько же сколько будет лечится газинский.
15:14
shpasic
кстати, интересная постановка вопроса от Тони, вроде, так хотели сделать для Хави Гарсии в том году, когда он разбил нос тому же Газинскому.
15:12
Тони Старк
А может он пропустит столько же матчей сколько пропустит газинский которого он поломал?
15:04
spartakmoskva63
Выздоравливай.
15:03