Глушаков пропустит матч с "Анжи" из-за травмы бедра

Капитан "Спартака" Денис Глушаков в матче 18-го тура чемпионата России против "Краснодара" получил частичное повреждение приводящей мышцы правого бедра. Об этом сообщил глава медицинского департамента клуба Михаил Вартапетов после тщательного медицинского обследования. По его словам, игрок сборной России пропустит следующую встречу с "Анжи". Напомним, Глушаков был заменен на 82-й минуте встречи.

– У Глушакова частичное повреждение приводящей мышцы правого бедра, вследствие чего он пропустит ближайший матч с "Анжи", – цитирует Вартапетова официальный сайт "Спартака".