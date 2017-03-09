Геннадий Перепаденко: "Карпин же курил одну за другой, а носился, как лошадь"

Героем рубрики "Разговор по пятницам" стал экс-полузащитник "Спартака" Геннадий Перепаденко.

– Когда в "Спартак" взяли, поехали на сбор в Пятигорск, – говорит Перепаденко. – Первое же задание – 45 минут вокруг поля по дорожкам. Должны держать приличный темп. Сперва бежали все вместе. Потом мы с Карпиным оторвались. В итоге и Валеру я убрал, на круг обошел. Да для меня ничего легче кросса не было!

– Про Валерия Брошина говорили: "В жизни не добежал ни одного кросса до конца…" В ваших командах такие попадались?

– Да постоянно! При этом здорово играли. В "Спартаке", к примеру, Мостовой много не бегал. Карпин же курил одну за другой, а носился, как лошадь.

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