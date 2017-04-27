Геннадий Орлов: "Павлюченко получил бы 15 суток за удар судьи"

Телекомментатор Геннадий Орлов считает, что судья мог быть неправ в матче 24-го тура премьер-лиги между "Зенитом" и "Уралом" (2:0). В этой встрече главный арбитр Алексей Еськов удалил трех игроков "Урала".

– Это плохо, конечно. Это означает, что судья что-то не то делал. Но что касается ключевого момента, когда Смольников попал под ногу Бикфалви… Это первая карточка. Там Бикфалви прыгает в мяч, но прыгает, отрывая две ноги. Да, он сыграл в мяч, и я тогда с этим согласился, но на следующий день после игры мне привезли правила, где написано, что это называется безрассудное действие, – отметил в эфире радиостанции "Эхо Москвы" Орлов. – То есть футболисту надо включать рассудок, когда он прыгает, потому что можно нанести травму. Есть правила, это свод законов, и их все должны придерживаться. Правила же разрабатываются умными опытными людьми. Это обязательно. Там есть много тонких моментов. Судье все виднее там на месте. Есть даже вопрос о намерениях нанести удар. Хотя я не знал о таких правилах.

А Павлюченко? Разве можно было бросаться с кулаками на судью? Слава богу, он его не ударил. Так получил бы 15 суток. Нельзя себя так вести. В конце матча, я согласен, Дзюба тоже был достоин удаления. Он ударил соперника рукой. За такое нужно сразу удалять. "Урал" играл лучше "Зенита", да. Игрокам и тренерам "Зенита" должно быть стыдно за свою игру.