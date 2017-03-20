Геннадий Орлов: "Дзюба провоцирует в штрафной? Тогда не попадайтесь на его провокации"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов после матча 20-го тура "Зенит" – "Арсенал" отметил, что питерцы победили по праву. По его словам, сетовать на провокации нападающего Артема Дзюбы просто неуместно.

– Сергей Кирьяков после игры заявил: "Та истерика, которую поднял "Зенит" после матча с "Амкаром", сыграла свою роль".

– Пусть он это говорит. Я, правда, никогда таких вещей не слышал от Романцева. Он выиграл столько титулов, но таких фраз я от него не слышал. Нынешние тренеры ведут себя по-другому. Что ж, это их право. У нас же свобода слова. Так? Но…

– Что "но"?

– "Зенит" сегодня сильнее "Арсенала". Ну что тут поделать? Я еще слышал другую фразу Кирьякова. Он сказал: туляки еще до игры знали, что Дзюба провоцирует в штрафной. Хорошо. Тогда не попадайтесь на его провокации! И Криштиану Роналду провоцирует. Что дальше? Почему Беляев обнял в том эпизоде Дзюбу? Не мог сыграть иначе? У судьи даже сомнений не возникло – он сразу дал свисток и указал на точку. (Виталий АЙРАПЕТОВ)