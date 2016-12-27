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Галлиани обсудит с Луизом Адриану переход в "Спартак" в Рио-де-Жанейро

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Первый вице-президент "Милана" Адриано Галлиани вылетел в Рио-де-Жанейро, что делает ежегодно после Рождества – там проживает его невеста.

 
Куда ЛУИЗ АДРИАНУ (слева) полетит после отпуска?Луиз Адриану: из Бразилии – в "Спартак"?

При этом, на этот раз, в программе одного из руководителей красно-черных есть и деловой пункт: встреча с 29-летним нападающим Луизом Адриану, на которой они обсудят возможный трансфер футболиста в "Спартак".

Напомним, что игрок проводит в Бразилии отпуск. Продажа форварда выгодна "Милану" – помимо суммы компенсации, составляющей 7-8 миллионов евро, итальянская команда сэкономит еще около 25 миллионов на его зарплате (контракт Луиза Адриану действует до 2020 года).

Не исключено, что переход бывшего нападающего "Шахтера" к красно-белым состоится в ближайшее время. (Вячеслав КОРОТКИН)

Адриано Галлиани: "Трансфер Луиза Адриану в "Спартак" возможен"

 

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