Евгений Макеев: "Матч "Спартака" против "Црвены Звезды" получился по-настоящему братским"

Защитник "Спартака" Евгений Макеев отметил, что по ходу товарищеской игры против "Црвены Звезды" (1:2) складывалось ощущение, будто москвичи выступают на домашнем стадионе. Также футболист высказал мнение, что молодые новички красно-белых в лице Идриса Самбы, Силвануса Немели, Фэшна Сакалы, Одри Зепатты – "пока "сырой материал".

– Матч в Белграде получился по-настоящему братским, – цитирует ТАСС Макеева. – Команду хорошо приняли в Сербии, болельщики были довольны и поддерживали обе команды. Сложилось ощущение, что мы играли на домашнем стадионе, атмосфера на игре была позитивной, было очень приятно находиться на стадионе.

Думаю, что фанатам не стоит придавать большого значения результату игры. У нашей команды в составе было много молодых игроков, которых нужно было посмотреть в матче за первую команду. Тренер также не "накачивал" игроков дополнительно перед этой игрой. Цель контрольных матчей не завоевать победу любой ценой, а проверить ближайший резерв.

Молодые легионеры "Спартака" - пока "сырой материал". Пока рано говорить о том, что они могут усилить первую команду, сначала им нужно адаптироваться и начать приносить пользу во втором составе. Ребята общительные, стараются влиться в коллектив, но так как они не знают русского языка, адаптация займет какое-то время.