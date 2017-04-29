Евгений Бушманов: "Шансы на успех у ЦСКА и "Спартака" равные"

Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов в преддверии матча 26-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Спартаком" выразил надежду на то, что игра получится интересной. Также экс-наставник "Спартака-2" отметил, что "Зенит" уступает обоим московским клубам в текущем сезоне.

– Понятно, что игра будет напряженная и, надеюсь, она получится интересная, – сказал Бушманов. – Обе команды сейчас находятся в хорошем состоянии. "Спартак" стабильно проводит этот сезон, первый за последние годы. Есть отдельные неудачи, но они в целом не влияют на игру и на результат. ЦСКА в последних встречах тоже показывает, что находится в хорошей форме, поэтому жду интересного футбола. Шансы на успех – 50 на 50.

– Объективно, что эти команды занимают первые места в таблице?

– Я думаю, да. "Зенит" все-таки немного уступает лидерам. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Напомним, что матч между ЦСКА и "Спартаком" состоится в воскресенье, 30 апреля, начало игры – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.