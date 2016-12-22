21:35 22 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Джано Ананидзе: "Драка в раздевалке в Грозном"

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Героем рубрики "Разговор по пятницам" стал полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе. Подписчики нашей страницы первыми узнают лучшие цитаты из откровенного интервью.

– 2011-й, Грозный, драка в спартаковской раздевалке стенка на стенку. Где вы были в этот момент? – вопрос Джано.

– Вышел из туалета – и тут заваруха…

– Присоединились?

– Нет. Участвовали человек восемь. В концовке тайма Пареха и Дима Комбаров не поделили, кому бить штрафной. Слово за слово, в раздевалке продолжили. И понеслось. С одной стороны русские, с другой – легионеры.

– Кто кого?

– Ничья. Кулаками махали, бутсы летали, но никому по лицу не попали. Ребята быстро разняли.

– После такого, да при счете 0:2, команда должна развалиться. А "Спартак" за второй тайм забил четыре и победил – 4:2!

– Сами были в шоке. Кто-то сказал по дороге на поле: "Вон там надо драться, а не между собой…". Вышли злые, заведенные – и разорвали "Терек". В самолете Пареха с Комбаровым помирились, вместе отмечали победу.

Еще больше фрагментов из интервью Джано – на странице "СЭ" в Facebook.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Tupac Shakur

Как всегда не попали

01:14

shpasic

да уж, для больше эффекта нужно переименовать новость: ДЖАНО АНАНИДЗЕ: ВЫШЕЛ ИЗ ТУАЛЕТА - И ТУТ ЗАВАРУХА!

00:52

kirsann

kirsann: Jean4: rzhu...

00:18

Slim Taller

"Бились.бились,но по лицу не попали..." .Угадал все буквы,но не смог прочесть слово.

23:18 22 декабря

Jean4

Джано вышел из туалета, мда...

22:28 22 декабря

Бен Ричардс

Захожу на сайт. Рубрика "новость дня": Джано и драка в раздевалке в Грозном. Первая мысль: что же они там делают в раздевалке в Грозном 22 декабря находясь в отпуске?! Читаю дальше, оказалось 2011 г. Да... новость дня.

22:00 22 декабря

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