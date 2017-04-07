Дюриш согласен с Луческу: Кутепов заработал пенальти

Свое мнение о борьбе с Ильей Кутеповым в штрафной "Спартака" высказал и нападающий "Оренбурга" Михал Дюриш. Ранее наставник "Зенита" Мирча Луческу выразил мнение, что футболист красно-белых нарушил правила в своей штрафной, но не был за это наказан.

– По-хорошему, судья должен был назначить пенальти, но не отреагировал на нарушение спартаковца, – сказал Дюриш.– Давайте считать, что это были справедливые единоборства. Даже если это выглядело не так. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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