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Дюриш согласен с Луческу: Кутепов заработал пенальти

Понедельник. Москва. Тушино. "Спартак" - "Оренбург" - 3:2. Борьба Ильи КУТЕПОВА и Михала ДЮРИША. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Понедельник. Москва. Тушино. "Спартак" - "Оренбург" - 3:2. Борьба Ильи КУТЕПОВА и Михала ДЮРИША. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Свое мнение о борьбе с Ильей Кутеповым в штрафной "Спартака" высказал и нападающий "Оренбурга" Михал Дюриш. Ранее наставник "Зенита" Мирча Луческу выразил мнение, что футболист красно-белых нарушил правила в своей штрафной, но не был за это наказан.

– По-хорошему, судья должен был назначить пенальти, но не отреагировал на нарушение спартаковца, – сказал Дюриш.– Давайте считать, что это были справедливые единоборства. Даже если это выглядело не так. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Мирча Луческу: "Матч со "Спартаком" может судить даже арбитр из Москвы" //
По просьбе Луческу "СЭ" разбирает эпизоды с Кутеповым

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КОММЕНТАРИИ (2)
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besnebes1

Еще бы у Дзюбы спросили!

21:21

tagov

Заголовок на 180 не соответствует тому что в действительности сказал Дюриш. Весеннее обострение не?

21:18

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