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Дмитрий Комбаров: "Победили за счет того, что бились до конца"

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Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров после победы над "Амкаром" (1:0) в матче 14-го тура чемпионата России рассказал, что игроки его команды выложились на сто процентов, бились до конца и поэтому победили. Он добавил, что отмечать лидерство после первого круга футболисты будут дома с семьями.

 
Сегодня. Москва. "Спартак" - "Амкар" - 1:0. Гол Дениса ГЛУШАКОВА принес красно-белым победу.Оглушил! "Спартак" выиграл первый круг благодаря голу Глушакова

– Эта победа добыта за счет удачи и класса?

– Мы победили за счет того, что бились и дрались до конца, до последней секунды матча. Все ребята выкладывались на сто процентов, и к нам повернулась удача. Денис Глушаков забил такой мяч!

– Как-то будете отмечать эту победу по-особому, потому что по итогам первого круга "Спартак" стал чемпионом?

– Будем дома отмечать с семьями, потому что завтра тренировка. Мы работаем без выходных в обычном режиме. Осталось две недели, и потом уходим в отпуск. Нужно чуть-чуть потерпеть.

– Тактический рисунок "Спартака" с Зе Луишем и без него разный?

– Мы разбирали "Амкар", находили его слабые стороны, и под это подстраивалась наша игра. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

"Спартак" победил "Амкар" и выиграл первый круг чемпионата России 

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