"Спартак" победил "Амкар" и выиграл первый круг чемпионата России

"Спартак" в домашнем матче 14-го тура премьер-лиги с минимальным счетом обыграл "Амкар". Победу красно-белым принес эффектный гол полузащитника Дениса Глушакова уже в добавленное ко второму тайму время.
Красно-белые впервые с 2000 года выиграли первый круг чемпионата России. "Спартак" опережает идущий вторым "Зенит", который сегодня вечером принимает "Крылья Советов", на 6 очков.
Отметим, что сегодня появилась информация о том, что вратарь "Амкара" Александр Селихов в ближайшие дни перейдет в "Спартак".
Чемпионат России
Премьер-лига
14-й тур
"Спартак" (Москва) – "Амкар" (Пермь) – 1:0 (0:0)
Гол: Глушаков, 90+1.
"Спартак": Ребров, Ещенко, Кутепов, Маурисиу (Пуцко, 81), Комбаров, Промес, Фернанду, Глушаков, Ананидзе, Зобнин (Давыдов, 81), Мельгарехо (Зуев, 89).
"Амкар": Селихов, Идову, Милькович, Джикия, Занев, Комолов, Конде, Йовичич, Костюков (Анене, 42), Шаваев (Зайцев, 59), Баланович (Шиндер, 89).
Предупреждения: Баланович, 67. Маурисиу, 69. Комолов, 77. Идову, 77. Джикия, 90+4. Промес, 90+4. Милькович, 90+5.
Судьи: ЛАПОЧКИН, Шимарыгин (оба Санкт-Петербург), Семенов (Гатчина).
20 ноября. Москва. Стадион "Открытие Арена".
neva79
crazysun78 ещё смеёшься???
20:45
domet
Вот так и надо обыгрывать это дерьмо, именно на последних минутах. А то забегали, засуетились после пропущенного- а время то ушло. Валяйтесь дальше Гаджиев!
20:31
Pablo_75
Как же дорого стоит один момент в современном футболе. Спартак абсолютно переигрывал и возил Амкар. Но один раз поехала нога у защитника, и чистейший выход один на один. Вот там повезло, что класс противника невысокий, вообще удара не было.
19:51
zoolord
Ааа, Крылья ВПЕРЕД к победе!!!
19:45
бронепоезд
Абсолютно ничейная игра.Поведение Джикия и Фернандо молодцы(оба овцы).
19:39
crazysun78
ахах... зенит ... 0-1... болею дальше.... )))))
19:39
Антиконь .
Судья в очередной раз отнял у Спартака победу с крупным счетом!!!
19:37
grach
Шаваев сам виноват. Он запрыгнул на спину Фернанду. А футбол это не балет и не фигурное катание, там поддержек партнёрш не существует.
19:36
вперёд Спартак!
Спартак выиграл 1 круг "на багаже Аленичева"!)))))))))))))))))))))))
19:36
zoolord
Амкар конечно молодцы, физически даже получше спартака были. Но нельзя все 90 минут защищать свои ворота, даже не помышляя об атаке. Не заслужили они ничью.
19:34
А380726
Одиссей, про досрочные победы никогда не слышал?
19:32
zoolord
За Крылья Советов! Поставьте на колени этих бомжей!!!
19:32
джо
OdisseY,даже если Зенит выиграет 2 матча,а Спартак проиграет в Грозном,то по дополнительным показателям Спаитак будет первым
19:32
zoolord
Вперед более за Крылья Советов!!! Вперед самарцы, на колени этих бомжей!!!
19:31
Бэн Джойс
Швейцарец никто и не вспомнит про Дмитрия Анатольевича Аленичева! Сделавшего ЭТУ КОМАНДУ.-------------------------Ха-ха-ха )) Спрячся отсюда гениталий.
19:31
Роман72
Всех с Победой!!! Трудной и оттого более ценной! Глушак - красава!
19:29
П_о_в_а_р
GerychZ ✯ П_о_в_а_р - Ох и поржу я над тобой весной ------------------------------- Опять аутотренинг и нострадамусинг.)) Несмотря на купленных на народные миллиарды Жуазиний, Дзюб и прочих Карасёвых (забыл кто там за фол на Промясе Кришиту не удалил) Спартак попрежнему в единоличных лидерах. Ща зимой Федуний ещё икры подвезёт пару кило и "ку-ку, Гриня"... или как там Луческу зовут.) И это факты, а не аутотренинги с нострадамусингами "посмотрим что там будет зимой, весной, летом, осенью". З.Ы. Бугага.
19:29
А380726
А все крючкохвостые в теме, что руководство Лукойла во главе с вашим очкариком до сих пор в разработке компетентных после скандала и ареста Улюкаева? Так что до мая еще дожить благополучно надо :)
19:28
Thomas_Boy
Как поклонник "СПАРТАКА" с децтва, требую красивых побед со стеночками и забеганиями. А так как сегодня и конебомжи могут выигрывать.
19:28
Долой марионеток-макларенеток
Справедливо. Футбол должен побеждать антифутбол.
19:27
Старожил футбола
Амкар был неожиданно хорош. Но на волевых ( не сбрасывая темпа и не изменяя свою игру ) перетерпеть и перебороть такую хорошо организованную команду - это дорого стоит! Так формируется характер команды.=== П.С. не ожидал от Джикия таких пакостей на Промесе. Мелко... Вообще, защита Амкара постоянно горела, но стояла. === П.С. Дрожи Терек! )))
19:26
streletc1783
Ну и хорошо.Теперь Зениту и К нельзя терять очки - так даже интересней.
19:26
OdisseY
С каких пор первый круг - это 14 игр, а не 15? Или 30 : 2 = 14 ???
19:24
teorver
serzheo. Странные люди - спартачи. У них "дурак" залетел в добавленное время, и пенальти не поставили. ****** Ну-ну. Пенальти не поставили в ворота Амкара. Посмотрите на удар Промеса, когда Селихов вытащил - в момент удара в Промеса врезается защитник. Очевидный пенальти.
19:24
Коммунист
Красно-белый навсегда! Дорогая моя столица, золотой мой Спартак Москва! В России есть только одна по-настоящему народная команда. Кони,бомжи и прочий мусор - лишь декорация
19:24
GerychZ ✯
П_о_в_а_р - Ох и поржу я над тобой весной, круче чем Ромчик под коксом )))
19:23
oleg_Spb
Весной Промес искалечил Данни, сегодня еще какой-то хрен Шаваева в больницу отправил... Так эти персонажи идут вперед. До ближайшего АЕКа...
19:23
ЮКИ
Россия рыдает!подобного унижения давно Не было!
19:22
Швейцарец
Жаль, конечно, что когда "Спартак" станет чемпионом (он уже им "назначен" сверху.....) никто и не вспомнит про Дмитрия Анатольевича Аленичева! Сделавшего ЭТУ КОМАНДУ. Все лавры достанутся Гламуру - Итальянцу. Который со своими "сибиряками из русской народной команды" (Зе Луишем, Промесом, Фернандо, Ромуло...) повалится в следующем сезоне, потому что на три фронта "Спартак" играть не сможет...
19:22
ЮКИ
мосмясо-чемпион!?!?Россия рыдает!!!
19:21