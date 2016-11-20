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"Спартак" победил "Амкар" и выиграл первый круг чемпионата России

Сегодня. Москва. "Спартак" - "Амкар" - 1:0. Красно-белые досрочно выиграли первый круг чемпионата России. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Сегодня. Москва. "Спартак" - "Амкар" - 1:0. Красно-белые досрочно выиграли первый круг чемпионата России. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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"Спартак" в домашнем матче 14-го тура премьер-лиги с минимальным счетом обыграл "Амкар". Победу красно-белым принес эффектный гол полузащитника Дениса Глушакова уже в добавленное ко второму тайму время.

Красно-белые впервые с 2000 года выиграли первый круг чемпионата России. "Спартак" опережает идущий вторым "Зенит", который сегодня вечером принимает "Крылья Советов", на 6 очков.

Отметим, что сегодня появилась информация о том, что вратарь "Амкара" Александр Селихов в ближайшие дни перейдет в "Спартак".

Чемпионат России

Премьер-лига

14-й тур

"Спартак" (Москва) – "Амкар" (Пермь) – 1:0 (0:0)

Гол: Глушаков, 90+1.

"Спартак": Ребров, Ещенко, Кутепов, Маурисиу (Пуцко, 81), Комбаров, Промес, Фернанду, Глушаков, Ананидзе, Зобнин (Давыдов, 81), Мельгарехо (Зуев, 89).

"Амкар": Селихов, Идову, Милькович, Джикия, Занев, Комолов, Конде, Йовичич, Костюков (Анене, 42), Шаваев (Зайцев, 59), Баланович (Шиндер, 89).

Предупреждения: Баланович, 67. Маурисиу, 69. Комолов, 77. Идову, 77. Джикия, 90+4. Промес, 90+4. Милькович, 90+5.

Судьи: ЛАПОЧКИН, Шимарыгин (оба Санкт-Петербург), Семенов (Гатчина).

20 ноября. Москва. Стадион "Открытие Арена".

Трансляция матча "Спартак" – "Амкар"

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Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (89)
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neva79

crazysun78 ещё смеёшься???

20:45

domet

Вот так и надо обыгрывать это дерьмо, именно на последних минутах. А то забегали, засуетились после пропущенного- а время то ушло. Валяйтесь дальше Гаджиев!

20:31

Pablo_75

Как же дорого стоит один момент в современном футболе. Спартак абсолютно переигрывал и возил Амкар. Но один раз поехала нога у защитника, и чистейший выход один на один. Вот там повезло, что класс противника невысокий, вообще удара не было.

19:51

zoolord

Ааа, Крылья ВПЕРЕД к победе!!!

19:45

бронепоезд

Абсолютно ничейная игра.Поведение Джикия и Фернандо молодцы(оба овцы).

19:39

crazysun78

ахах... зенит ... 0-1... болею дальше.... )))))

19:39

Антиконь .

Судья в очередной раз отнял у Спартака победу с крупным счетом!!!

19:37

grach

Шаваев сам виноват. Он запрыгнул на спину Фернанду. А футбол это не балет и не фигурное катание, там поддержек партнёрш не существует.

19:36

вперёд Спартак!

Спартак выиграл 1 круг "на багаже Аленичева"!)))))))))))))))))))))))

19:36

zoolord

Амкар конечно молодцы, физически даже получше спартака были. Но нельзя все 90 минут защищать свои ворота, даже не помышляя об атаке. Не заслужили они ничью.

19:34

А380726

Одиссей, про досрочные победы никогда не слышал?

19:32

zoolord

За Крылья Советов! Поставьте на колени этих бомжей!!!

19:32

джо

OdisseY,даже если Зенит выиграет 2 матча,а Спартак проиграет в Грозном,то по дополнительным показателям Спаитак будет первым

19:32

zoolord

Вперед более за Крылья Советов!!! Вперед самарцы, на колени этих бомжей!!!

19:31

Бэн Джойс

Швейцарец никто и не вспомнит про Дмитрия Анатольевича Аленичева! Сделавшего ЭТУ КОМАНДУ.-------------------------Ха-ха-ха )) Спрячся отсюда гениталий.

19:31

Роман72

Всех с Победой!!! Трудной и оттого более ценной! Глушак - красава!

19:29

П_о_в_а_р

GerychZ &#10031; П_о_в_а_р - Ох и поржу я над тобой весной ------------------------------- Опять аутотренинг и нострадамусинг.)) Несмотря на купленных на народные миллиарды Жуазиний, Дзюб и прочих Карасёвых (забыл кто там за фол на Промясе Кришиту не удалил) Спартак попрежнему в единоличных лидерах. Ща зимой Федуний ещё икры подвезёт пару кило и "ку-ку, Гриня"... или как там Луческу зовут.) И это факты, а не аутотренинги с нострадамусингами "посмотрим что там будет зимой, весной, летом, осенью". З.Ы. Бугага.

19:29

А380726

А все крючкохвостые в теме, что руководство Лукойла во главе с вашим очкариком до сих пор в разработке компетентных после скандала и ареста Улюкаева? Так что до мая еще дожить благополучно надо :)

19:28

Thomas_Boy

Как поклонник "СПАРТАКА" с децтва, требую красивых побед со стеночками и забеганиями. А так как сегодня и конебомжи могут выигрывать.

19:28

Долой марионеток-макларенеток

Справедливо. Футбол должен побеждать антифутбол.

19:27

Старожил футбола

Амкар был неожиданно хорош. Но на волевых ( не сбрасывая темпа и не изменяя свою игру ) перетерпеть и перебороть такую хорошо организованную команду - это дорого стоит! Так формируется характер команды.=== П.С. не ожидал от Джикия таких пакостей на Промесе. Мелко... Вообще, защита Амкара постоянно горела, но стояла. === П.С. Дрожи Терек! )))

19:26

streletc1783

Ну и хорошо.Теперь Зениту и К нельзя терять очки - так даже интересней.

19:26

OdisseY

С каких пор первый круг - это 14 игр, а не 15? Или 30 : 2 = 14 ???

19:24

teorver

serzheo. Странные люди - спартачи. У них "дурак" залетел в добавленное время, и пенальти не поставили. ****** Ну-ну. Пенальти не поставили в ворота Амкара. Посмотрите на удар Промеса, когда Селихов вытащил - в момент удара в Промеса врезается защитник. Очевидный пенальти.

19:24

Коммунист

Красно-белый навсегда! Дорогая моя столица, золотой мой Спартак Москва! В России есть только одна по-настоящему народная команда. Кони,бомжи и прочий мусор - лишь декорация

19:24

GerychZ ✯

П_о_в_а_р - Ох и поржу я над тобой весной, круче чем Ромчик под коксом )))

19:23

oleg_Spb

Весной Промес искалечил Данни, сегодня еще какой-то хрен Шаваева в больницу отправил... Так эти персонажи идут вперед. До ближайшего АЕКа...

19:23

ЮКИ

Россия рыдает!подобного унижения давно Не было!

19:22

Швейцарец

Жаль, конечно, что когда "Спартак" станет чемпионом (он уже им "назначен" сверху.....) никто и не вспомнит про Дмитрия Анатольевича Аленичева! Сделавшего ЭТУ КОМАНДУ. Все лавры достанутся Гламуру - Итальянцу. Который со своими "сибиряками из русской народной команды" (Зе Луишем, Промесом, Фернандо, Ромуло...) повалится в следующем сезоне, потому что на три фронта "Спартак" играть не сможет...

19:22

ЮКИ

мосмясо-чемпион!?!?Россия рыдает!!!

19:21

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ