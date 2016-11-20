"Спартак" победил "Амкар" и выиграл первый круг чемпионата России

Сегодня. Москва. "Спартак" - "Амкар" - 1:0. Красно-белые досрочно выиграли первый круг чемпионата России. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

"Спартак" в домашнем матче 14-го тура премьер-лиги с минимальным счетом обыграл "Амкар". Победу красно-белым принес эффектный гол полузащитника Дениса Глушакова уже в добавленное ко второму тайму время.

Красно-белые впервые с 2000 года выиграли первый круг чемпионата России. "Спартак" опережает идущий вторым "Зенит", который сегодня вечером принимает "Крылья Советов", на 6 очков.

Отметим, что сегодня появилась информация о том, что вратарь "Амкара" Александр Селихов в ближайшие дни перейдет в "Спартак".

Чемпионат России

Премьер-лига

14-й тур

"Спартак" (Москва) – "Амкар" (Пермь) – 1:0 (0:0)

Гол: Глушаков, 90+1.

"Спартак": Ребров, Ещенко, Кутепов, Маурисиу (Пуцко, 81), Комбаров, Промес, Фернанду, Глушаков, Ананидзе, Зобнин (Давыдов, 81), Мельгарехо (Зуев, 89).

"Амкар": Селихов, Идову, Милькович, Джикия, Занев, Комолов, Конде, Йовичич, Костюков (Анене, 42), Шаваев (Зайцев, 59), Баланович (Шиндер, 89).

Предупреждения: Баланович, 67. Маурисиу, 69. Комолов, 77. Идову, 77. Джикия, 90+4. Промес, 90+4. Милькович, 90+5.

Судьи: ЛАПОЧКИН, Шимарыгин (оба Санкт-Петербург), Семенов (Гатчина).

20 ноября. Москва. Стадион "Открытие Арена".

Трансляция матча "Спартак" – "Амкар"