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Дмитрий Аленичев: "Каррера работает очень здорово"

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Бывший главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев дал большое эксклюзивное интервью "СЭ", которое будет опубликовано полностью сегодня.
 
Массимо КАРРЕРА.Массимо Каррера: "Не сталкивайте меня с Аленичевым"

Массимо Карреру в каждом интервью спрашивают о вашем "багаже", но он с завидным спокойствием отвечает общими фразами. Вы бы на его месте уже "психанули"? – вопрос Аленичеву.

– Эта тема уже избита. Отношусь к ней с иронией. Ну, нужно людям о чем-то говорить, зацепились за эту фразу. Массимо работает очень здорово. У него есть свои идеи. В каких-то моментах мы расходимся во взглядах на футбол.

– В плане тактики?

– В том числе. Условно говоря, иногда ловлю себя на мысли, что поставил бы другой состав. Но Каррера исходит из того, что видит на тренировках. И здесь ни о каком "багаже" речи быть уже не может. Хотя поначалу команда действительно провела несколько игр на том фундаменте, который заложил наш тренерский штаб.

– Тем не менее, преображение "Спартака" после вашей отставки показалось многим чуть ли не волшебством. Вы для себя это как-то объяснили?

– Знаете, с огромным сожалением узнал, что Раньери убрали из "Лестера". Даже самые великие футбольные умы не понимают, как такое могло произойти. Но в то же время не удивлюсь, если сейчас чемпион Англии выдаст серию ярких победных матчей. Смена тренера часто дает эмоциональный заряд. Думаю, это случилось и в "Спартаке". Новый специалист создал в раздевалке хорошую атмосферу, игроки прониклись его идеями. Посмотрите, как "Спартак" радуется забитым мячам! Скачет вся скамейка! Конечно, это в первую очередь заслуга Карреры. Нужно отдать ему должное. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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