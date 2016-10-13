Динияр Билялетдинов: "У "Спартака" есть все, чтобы бороться за чемпионство"

Бывший полузащитник "Спартака" Динияр Билялетдинов уверен, что красно-белые могут побороться за чемпионство в этом сезоне. По словам хавбека, заметно, что спартаковцы стараются демонстрировать зрелищный футбол.

- В другом не чужом для вас клубе тоже произошли изменения - "Спартак" возглавил Массимо Каррера.

- Чемпионат России тяжелый и длинный. Не все иностранные тренеры могут до конца понять его специфику. Видно, что команда старается показывать зрелищный, комбинационный футбол. "Спартак" - клуб с чемпионскими амбициями. Все, что ниже первого места, расценивается как не очень хороший результат. Сегодня у них есть все для того, чтобы бороться за победу в чемпионате.

- Чем отличается "Спартак" сегодня от того "Спартака", в котором играли вы?

- Думаю, философия игры не изменилась. Но появились футболисты, которые отличаются по стилистике от тех, кто выступал раньше, - это Промес, Ананидзе, Зе Луиш. Поменялась тактика. Они часто использовали схему в пять защитников, сейчас Каррера старается от этого уйти. Наверное, им удобнее играть в четыре нападающих, потому что "Спартак" любит атаковать. (Любовь КОНЯЕВА)