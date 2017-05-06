Денис Глушаков: "За такой футбол наказывают"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков остался недоволен игрой команды в матче 27-го тура чемпионата России с "Томью" (1:0). В то же время полузащитник подчеркнул, что результат для красно-белых сейчас – на первом месте. Напомним, если завтра "Зенит" потеряет очки в игре с "Тереком", то подопечные Массимо Карреры досрочно станут чемпионами страны.
– Наверное, когда обыгрываешь ЦСКА, отдаешь все эмоции, – сказал во флеш-интервью Глушаков. – Но сегодня мы бездарно использовали свои моменты. За такой футбол наказывают. Но три очка не пахнут. Главное, что мы выиграли и реализовали свой момент. Просто бывают матчи, когда мяч не залетает в ворота.
Трансляция матча "Спартак" - "Томь" //
Арбитр ошибочно назначил пенальти в пользу "Спартака"
Seraffim
эстонский армеец: Обычно бывает, кто что другому желает, тот сам это и получает. Проверим?
21:44
gofma
эстонский армеец: Тебе тоже, - успехов в жизни
21:36
genas
всё правильно
21:35
эстонский армеец
Пусть вся удача "Спартака" иссякнет за этот сезон. И снова на лет 15 "сядете"!
21:29
waleriy
Ужасный футбол и не первый раз. Что делает в футболе глушаков? Наверное выпрашивает тройные премиальные. Если в театре нет спектакля то зрителям возвращают деньги , а тут у спартака не играли : луиз андриано, жано, глушаков,короче больше половины команды. Вопрос вернут ли деньги зрителям?
21:27
James Gang
Ну надо было вас наказать на 92-ой минуте. Ничья в этой игре для вас само то! Зе Луиша надо долго и нудно бить за его косяки!
21:15