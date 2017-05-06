21:06 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Денис Глушаков: "За такой футбол наказывают"

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Капитан "Спартака" Денис Глушаков остался недоволен игрой команды в матче 27-го тура чемпионата России с "Томью" (1:0). В то же время полузащитник подчеркнул, что результат для красно-белых сейчас – на первом месте. Напомним, если завтра "Зенит" потеряет очки в игре с "Тереком", то подопечные Массимо Карреры досрочно станут чемпионами страны.

– Наверное, когда обыгрываешь ЦСКА, отдаешь все эмоции, – сказал во флеш-интервью Глушаков. – Но сегодня мы бездарно использовали свои моменты. За такой футбол наказывают. Но три очка не пахнут. Главное, что мы выиграли и реализовали свой момент. Просто бывают матчи, когда мяч не залетает в ворота.

Трансляция матча "Спартак" - "Томь" //
Арбитр ошибочно назначил пенальти в пользу "Спартака" 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 27-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (5)
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Seraffim

эстонский армеец: Обычно бывает, кто что другому желает, тот сам это и получает. Проверим?

21:44

gofma

эстонский армеец: Тебе тоже, - успехов в жизни

21:36

genas

всё правильно

21:35

эстонский армеец

Пусть вся удача "Спартака" иссякнет за этот сезон. И снова на лет 15 "сядете"!

21:29

waleriy

Ужасный футбол и не первый раз. Что делает в футболе глушаков? Наверное выпрашивает тройные премиальные. Если в театре нет спектакля то зрителям возвращают деньги , а тут у спартака не играли : луиз андриано, жано, глушаков,короче больше половины команды. Вопрос вернут ли деньги зрителям?

21:27

James Gang

Ну надо было вас наказать на 92-ой минуте. Ничья в этой игре для вас само то! Зе Луиша надо долго и нудно бить за его косяки!

21:15