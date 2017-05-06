Денис Глушаков: "За такой футбол наказывают"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков остался недоволен игрой команды в матче 27-го тура чемпионата России с "Томью" (1:0). В то же время полузащитник подчеркнул, что результат для красно-белых сейчас – на первом месте. Напомним, если завтра "Зенит" потеряет очки в игре с "Тереком", то подопечные Массимо Карреры досрочно станут чемпионами страны.

– Наверное, когда обыгрываешь ЦСКА, отдаешь все эмоции, – сказал во флеш-интервью Глушаков. – Но сегодня мы бездарно использовали свои моменты. За такой футбол наказывают. Но три очка не пахнут. Главное, что мы выиграли и реализовали свой момент. Просто бывают матчи, когда мяч не залетает в ворота.

Трансляция матча "Спартак" - "Томь" //

Арбитр ошибочно назначил пенальти в пользу "Спартака"