Денис Глушаков: "Я не знаю, перейдет ли Селихов в "Спартак". У нас хорошие вратари"

Полузащитник "Спартака" остался недоволен манерой игры "Амкара" в матче 14-го тура чемпионата России (1:0). Футболист отметил, что тренеру красно-белых Массимо Каррере понравилась самоотдача его игроков.

– Как можете охарактеризовать забитый мяч?

– Знаете, каждый гол по-своему хороший. Каждый по-своему важен

– Как считаете, вы сейчас в оптимальной форме?

– В принципе, да.

– Ваша жена сказала в интервью "СЭ", что вы забиваете голы только тогда, когда она не смотрит футбол...

– Не знаю, смотрела ли она сейчас. Она иногда выходит, когда я забиваю. Сейчас еще не спрашивал.

– Игра очень изменилась после перерыва. Что сказал в раздевалке Каррера?

– И первый тайм и второй собирались играть флангами. Просто не получалось забить.

– Доволен ли был Каррера после первого тайма?

– Надо выигрывать, тогда и тренер доволен. Но ему понравилась наша самоотдача. Во втором тайме мы чуть-чуть перестроили игру, нам объяснили, как играть и все получилось.

– Можно подробности?

– Нет

– Вы впервые с 2000-го года чемпионы в первом круге...

– Нет чемпионов первого круга. Чемпионами становятся только весной.

– Селихова уже ждете в "Спартаке"?

– Я не знаю, перейдет ли он. Вообще, у нас хорошие вратари. На высшем уровне.

– Как отнеслись к тому, что "Амкар" затягивал время?

– Не люблю, когда команды рушат ритм игры. Остановки постоянные, какие-то свистки...

– "Амкар" играл в антифутбол?

– Ну нет, конечно же. (Ярослав СУСОВ)

"Спартак" победил "Амкар" и выиграл первый круг чемпионата России