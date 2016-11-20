Денис Глушаков: "Я не знаю, перейдет ли Селихов в "Спартак". У нас хорошие вратари"

Полузащитник "Спартака" остался недоволен манерой игры "Амкара" в матче 14-го тура чемпионата России (1:0). Футболист отметил, что тренеру красно-белых Массимо Каррере понравилась самоотдача его игроков.
– Как можете охарактеризовать забитый мяч?
– Знаете, каждый гол по-своему хороший. Каждый по-своему важен
– Как считаете, вы сейчас в оптимальной форме?
– В принципе, да.
– Ваша жена сказала в интервью "СЭ", что вы забиваете голы только тогда, когда она не смотрит футбол...
– Не знаю, смотрела ли она сейчас. Она иногда выходит, когда я забиваю. Сейчас еще не спрашивал.
– Игра очень изменилась после перерыва. Что сказал в раздевалке Каррера?
– И первый тайм и второй собирались играть флангами. Просто не получалось забить.
– Доволен ли был Каррера после первого тайма?
– Надо выигрывать, тогда и тренер доволен. Но ему понравилась наша самоотдача. Во втором тайме мы чуть-чуть перестроили игру, нам объяснили, как играть и все получилось.
– Можно подробности?
– Нет
– Вы впервые с 2000-го года чемпионы в первом круге...
– Нет чемпионов первого круга. Чемпионами становятся только весной.
– Селихова уже ждете в "Спартаке"?
– Я не знаю, перейдет ли он. Вообще, у нас хорошие вратари. На высшем уровне.
– Как отнеслись к тому, что "Амкар" затягивал время?
– Не люблю, когда команды рушат ритм игры. Остановки постоянные, какие-то свистки...
– "Амкар" играл в антифутбол?
– Ну нет, конечно же. (Ярослав СУСОВ)
"Спартак" победил "Амкар" и выиграл первый круг чемпионата России
alur66
Ну ДЕНИС и все спартаковцы святые. Постоянно всем недовольны-соперниками-судьями. За собой только ничего не замечают. Впрочем и болельщики у спартака такие-же.
20:54