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Трансфер Селихова обойдется "Спартаку" в 3,5 миллиона евро

Александр СЕЛИХОВ. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
Александр СЕЛИХОВ. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
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Как стало известно "СЭ", трансфер вратаря "Амкара" Александра Селихова обойдется "Спартаку" порядка 3,5 миллиона евро. Переход станет возможен в том случае, если на следующей неделе клубы согласуют ряд деталей.

Отметим, что в контракте Селихова с пермским клубом нет пункта о выкупе за определенную сумму. Цену "Амкар" волен назначать сам.

Напомним, ранее гендиректор пермяков Игорь Резвухин сообщил "СЭ", что зимой "Амкар" может покинуть кто угодно, а по Селихову есть предложение не только от "Спартака", но и еще от пары клубов. При этом агент Павел Андреев опроверг информацию, что сделка уже оформлена.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Tuxon

так говорил же, что к мясным не перейдёт никогда..

20:48

баламошка

На кой он? Ребров - лучший.

20:44

MAYERICK

Совсем дешевенький кмпер - и по деньгам и по игре........

20:34

redshark

Не понял...а почему тогда не 3-0?

20:31

alex221083

Headliner85 В Амкар!))

20:06

Headliner85

А Писю куда?

19:55

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