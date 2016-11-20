Трансфер Селихова обойдется "Спартаку" в 3,5 миллиона евро

Как стало известно "СЭ", трансфер вратаря "Амкара" Александра Селихова обойдется "Спартаку" порядка 3,5 миллиона евро. Переход станет возможен в том случае, если на следующей неделе клубы согласуют ряд деталей.

Отметим, что в контракте Селихова с пермским клубом нет пункта о выкупе за определенную сумму. Цену "Амкар" волен назначать сам.

Напомним, ранее гендиректор пермяков Игорь Резвухин сообщил "СЭ", что зимой "Амкар" может покинуть кто угодно, а по Селихову есть предложение не только от "Спартака", но и еще от пары клубов. При этом агент Павел Андреев опроверг информацию, что сделка уже оформлена.