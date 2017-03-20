Денис Глушаков: "Спартак" должен был побеждать "Локомотив"

Полузащитник "Спартака" и сборной России Денис Глушаков отметил, что не форсирует свое восстановление после травмы. Хавбек подчеркнул, что матч 20-го тура чемпионата России против "Локомотива" (1:1) сложился очень тяжело.

– Восстанавливаюсь, никуда не тороплюсь, – цитирует "Спорт FM" Глушакова. - Игра с "Локомотивом" сложилась очень тяжело, это было видно по эмоциям ребят. Потеряли очки, наверное, результат закономерен. Но надо было побеждать и брать три очка. Я не смотрел матчи наших конкурентов по туру.

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