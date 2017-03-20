Михаил Боярский: "Каррера - бизнесмен. Он отчасти Трамп"

Один из самых известных болельщиков "Зенита", народный артист РСФСР Михаил Боярский отметил высокую вероятность того, что "Спартак" по итогам сезона может стать чемпионом России. Тем не менее, Боярский подчеркнул, что шансы догнать московский клуб еще есть.
– Очень может быть, что "Спартак" станет чемпионом, – цитирует "Спорт FM" Боярского. – Но теоретически догнать можно. Пока основные шансы на золото у "Спартака".
Я думаю, Луческу манипулирует своими жалобами на судей. Он дипломат. Луческу вызывает симпатию своим опытом, авторитетом. Но пока не все клеится в команде. Не считаю, что к "Зениту" судьи относятся предвзято. Я – преданный патриот "Зенита". Но среди моих друзей есть ощущение, что у команды нет должной игры. Следует уважать и соперников.
Каррера? Он – бизнесмен. Рьяный, страстный, добивающийся своих целей. Он отчасти Трамп.
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http://sportfm.ru/news/byarskiy-karrera-biznesmen-on-otchasti-tramp.html
SPFAN
Цыган своим нытьем, вызывает симпатию)) Такой вот дипломат)))
21:49
URS123
Положи трубку, шляпа. И иди к Гене, придумывайте новые позорные вбросы, канальи.
21:36
Paolo Di Canio
Шляпа заговорила))) ОУКБ))
21:35
Бомжей_в
А газ то в Питере веселящий)
21:31
shpasic
Луческу вызывает симпатию своими жалобами?))
21:23
баламошка
А румынская бабка - Псаки. Скоро начнёт не только на судей жалобиться, что он делает на протяжении всей тренерской деятельности, но и на угрозу с моря - белорусский флот.
21:19
higagy
Что там в Питере происходит такое? Что они все несут в последнее время?
21:19
Xen1um
Странное сравнение, не понял совсем.
21:17