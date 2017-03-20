Михаил Боярский: "Каррера - бизнесмен. Он отчасти Трамп"

Один из самых известных болельщиков "Зенита", народный артист РСФСР Михаил Боярский отметил высокую вероятность того, что "Спартак" по итогам сезона может стать чемпионом России. Тем не менее, Боярский подчеркнул, что шансы догнать московский клуб еще есть.

– Очень может быть, что "Спартак" станет чемпионом, – цитирует "Спорт FM" Боярского. – Но теоретически догнать можно. Пока основные шансы на золото у "Спартака".

Я думаю, Луческу манипулирует своими жалобами на судей. Он дипломат. Луческу вызывает симпатию своим опытом, авторитетом. Но пока не все клеится в команде. Не считаю, что к "Зениту" судьи относятся предвзято. Я – преданный патриот "Зенита". Но среди моих друзей есть ощущение, что у команды нет должной игры. Следует уважать и соперников.

Каррера? Он – бизнесмен. Рьяный, страстный, добивающийся своих целей. Он отчасти Трамп.