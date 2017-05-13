Денис Глушаков: "Помял две машины. После празднования чемпионства жена со мной разговаривает сквозь зубы"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков в передаче "Вечерний Ургант" подчеркнул, что один из автомобилей, на котором он прыгал во время празднования чемпионства красно-белых, принадлежал ему. По словам хавбека, из-за повреждений, нанесенных автомобилю, жена с ним разговаривает сквозь зубы.

– Один автомобиль принадлежал болельщику, - сказал Глушаков. - Но даже в той радости, когда мы прыгали, он подошел и сказал: "Я только машину купил, что мне делать? Пожалуйста, слезьте с нее". В этой суете я дал ему номер своего телефона и сказал, что все оплачу. Созвонились, он стал отказываться. Но я сказал, что все равно отремонтируем.

А вторая машина была моей. И супруга теперь со мной сквозь зубы разговаривает, потому что автомобиль тоже помят немного.

Напомним, "Спартак" стал чемпионом впервые с 2001 года. Победу в турнире красно-белые оформили досрочно в минувшее воскресенье после того, как "Зенит" на своем поле уступил "Тереку".