ЦСКА - в Лиге чемпионов, "Краснодар" - в Лиге Европы, "Арсенал" - в "стыках", "Крылья" - в ФНЛ

В Лиге чемпионов стартуют "Спартак" (чемпион России – в групповом турнире, при жеребьевке будет "посеян" в первой корзине) и ЦСКА (начнет с 3-го отборочного раунда "Турнира 15").

В Лиге Европы – "Зенит", "Краснодар" (стартуют с 3-го отборочного раунда) и "Локомотив" (обладатель Кубка России - в групповом турнире).

В стыковые матчи попали "Оренбург" и "Арсенал". Команда из Оренбурга сыграет со "СКА-Хабаровском", а туляки – с "Енисеем" (первые встречи – 25 мая на полях клубов ФНЛ, ответные – 28-го).

В ФНЛ напрямую вылетели "Крылья Советов" и "Томь".

Полный финиш! Битва за Европу, борьба за выживание. Все результаты и онлайн-трансляция заключительного дня чемпионата России-2016/17