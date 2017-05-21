ЦСКА - в Лиге чемпионов, "Краснодар" - в Лиге Европы, "Арсенал" - в "стыках", "Крылья" - в ФНЛ

После 30-го тура чемпионата России определились все участники еврокубков, стыковых матчей за право остаться в премьер-лиге и вылетающие в ФНЛ команды.
В Лиге чемпионов стартуют "Спартак" (чемпион России – в групповом турнире, при жеребьевке будет "посеян" в первой корзине) и ЦСКА (начнет с 3-го отборочного раунда "Турнира 15").
В Лиге Европы – "Зенит", "Краснодар" (стартуют с 3-го отборочного раунда) и "Локомотив" (обладатель Кубка России - в групповом турнире).
В стыковые матчи попали "Оренбург" и "Арсенал". Команда из Оренбурга сыграет со "СКА-Хабаровском", а туляки – с "Енисеем" (первые встречи – 25 мая на полях клубов ФНЛ, ответные – 28-го).
В ФНЛ напрямую вылетели "Крылья Советов" и "Томь".
Полный финиш! Битва за Европу, борьба за выживание. Все результаты и онлайн-трансляция заключительного дня чемпионата России-2016/17
Басист
Гаттузо, привет! Тем не менее, это была славная охота - до последнего тайма на три исхода. Тебе ж на Яндекс, туда же?
17:54
Maat
Ждем Тулу в гости! Надеюсь,что дадим боЙ!
17:48
Басист
До последнего тура желал оренбуржцам остаться в ПЛ - но теперь хочу, чтобы в стыках они вылетели. Грязная команда. 4 безнаказанно сломанных игрока, в итоге ни одной замены для усиления игры у Ростова и меньшинство в конце. Мевля в больнице. При этом всего одно удаление - да и то с разменом за стычку, то есть, по факту, за грязную игру ни одного. Безбородов - олень. Такую игру надо пресекать в самом начале, а не поощрять.
17:47
Richter-00
Самое интересное, это выбывание Крыльев Советов. В ФНЛ нужно будет брать меньше легионеров, а значит распродать. А ведь там много игроков: Лория, Надсон, Бато, Родич, Глеб, Громов, Мияилович, Бруно, Корниленко, Садик, Паскуато. 10 игроков! Не думаю, что эти игроки останутся в Самаре.
17:35
MyDOZVON GUBER
йо-хо-хо........... Сельские маши, готовьтесь к уборочной, нечего вам в евролигах делать с трамвайно--автобусной тактикой!!!!
17:33
van der sar
Особенно рад за перебежчика Скрипченко. Самара- давай,до свиданья!
17:32
Нижний
Ростову повезло - теперь он может сосредоточится на чемпионстве страны в следующем сезоне. Нет худа без добра.
17:28
Тиффози
Похоже в игре с "Оренбургом" мы видели смерть команды с Дона... Было избиение на поле, было отсутствие (?) воли, а иначе как все это можно понять? - не отсутствием же понимания важности этого матча? В хлопок дверью от Курбана не хочется верить (если не случилось предложения, от которого лучше не отказываться)... Возраст и поиски своей дальнейшей судьбы разрушат то, что еще было в этой обескровленной команде... А жаль - иногда шустрили своевременно, но не хватило класса и обоймы... Посмотрим теперь - где будут игроки и кто будет у руля...
17:27
spartak ekspress
бердыева в краснодар
17:18
podnimitemneveki
Травму Наваса вообше не понял да и зачем было выставлять Байрамяна на игру если его в прошлой заменили из за травмы нет откравенные поддавки не забиваем два раза в пустые ворота а Оренбург имеет два голевых и оба риалезует
17:14
Oleg0209
Рад за Краснодар, очередные евро кубковые матчи!!! Самару жаль... А что, если стыки выиграют Хабаровск и Красноярск. Вот это ожидаются перелёты
17:11
redgy
Фуля И кто теперь Россию будет тащить вместо Ростова? Срамтак? -------------------- сколько вас таких год назад прогнозировало что ростов в ек это минус команда? Кто-то да будет тащить.. Может Краснодар с ,надеюсь, другим тренером
17:10
rotor
Ну Оренбург был сильно мотивирован, 4 травмы у Ростова, включая страшную травму Мевли. На мой взгляд, Арсенал должен был вылетать, но стечение обстоятельств им сильно помогло.
17:10
podnimitemneveki
Ростов в Оренбурге играл в откровенные поддавки я очень люблю свой клуб но по ходу придется опять болтатся в зоне вылета
17:05
Щас спою
Тульское недоразумение как могло не вылетить?
17:04
Фуля
И кто теперь Россию будет тащить вместо Ростова? Срамтак?
17:04
redgy
Шикарный чемпионат вышел, борьба и неожиданные исходы до последнего тура! Тренерскому составу и игрокам Ростова самая большая благодарность за сезон! Надеюсь главных лиц этой команды увидеть в Локо))
17:02
zvovs
В этот раз ЛЧ очков вообще не принесёт.
17:01