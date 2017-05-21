ЦСКА - в Лиге чемпионов, "Краснодар" - в Лиге Европы, "Арсенал" - в "стыках", "Крылья" - в ФНЛ. ФУТБОЛ - РФПЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
16:57 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

ЦСКА - в Лиге чемпионов, "Краснодар" - в Лиге Европы, "Арсенал" - в "стыках", "Крылья" - в ФНЛ

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После 30-го тура чемпионата России определились все участники еврокубков, стыковых матчей за право остаться в премьер-лиге и вылетающие в ФНЛ команды.

В Лиге чемпионов стартуют "Спартак" (чемпион России – в групповом турнире, при жеребьевке будет "посеян" в первой корзине) и ЦСКА (начнет с 3-го отборочного раунда "Турнира 15").

В Лиге Европы "Зенит", "Краснодар" (стартуют с 3-го отборочного раунда) и "Локомотив" (обладатель Кубка России - в групповом турнире).

В стыковые матчи попали "Оренбург" и "Арсенал". Команда из Оренбурга сыграет со "СКА-Хабаровском", а туляки – с "Енисеем" (первые встречи – 25 мая на полях клубов ФНЛ, ответные – 28-го).

В ФНЛ напрямую вылетели "Крылья Советов" и "Томь".

Полный финиш! Битва за Европу, борьба за выживание. Все результаты и онлайн-трансляция заключительного дня чемпионата России-2016/17

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 30-й тур
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КОММЕНТАРИИ (18)
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Басист

Гаттузо, привет! Тем не менее, это была славная охота - до последнего тайма на три исхода. Тебе ж на Яндекс, туда же?

17:54

Maat

Ждем Тулу в гости! Надеюсь,что дадим боЙ!

17:48

Басист

До последнего тура желал оренбуржцам остаться в ПЛ - но теперь хочу, чтобы в стыках они вылетели. Грязная команда. 4 безнаказанно сломанных игрока, в итоге ни одной замены для усиления игры у Ростова и меньшинство в конце. Мевля в больнице. При этом всего одно удаление - да и то с разменом за стычку, то есть, по факту, за грязную игру ни одного. Безбородов - олень. Такую игру надо пресекать в самом начале, а не поощрять.

17:47

Richter-00

Самое интересное, это выбывание Крыльев Советов. В ФНЛ нужно будет брать меньше легионеров, а значит распродать. А ведь там много игроков: Лория, Надсон, Бато, Родич, Глеб, Громов, Мияилович, Бруно, Корниленко, Садик, Паскуато. 10 игроков! Не думаю, что эти игроки останутся в Самаре.

17:35

MyDOZVON GUBER

йо-хо-хо........... Сельские маши, готовьтесь к уборочной, нечего вам в евролигах делать с трамвайно--автобусной тактикой!!!!

17:33

van der sar

Особенно рад за перебежчика Скрипченко. Самара- давай,до свиданья!

17:32

Нижний

Ростову повезло - теперь он может сосредоточится на чемпионстве страны в следующем сезоне. Нет худа без добра.

17:28

Тиффози

Похоже в игре с "Оренбургом" мы видели смерть команды с Дона... Было избиение на поле, было отсутствие (?) воли, а иначе как все это можно понять? - не отсутствием же понимания важности этого матча? В хлопок дверью от Курбана не хочется верить (если не случилось предложения, от которого лучше не отказываться)... Возраст и поиски своей дальнейшей судьбы разрушат то, что еще было в этой обескровленной команде... А жаль - иногда шустрили своевременно, но не хватило класса и обоймы... Посмотрим теперь - где будут игроки и кто будет у руля...

17:27

spartak ekspress

бердыева в краснодар

17:18

podnimitemneveki

Травму Наваса вообше не понял да и зачем было выставлять Байрамяна на игру если его в прошлой заменили из за травмы нет откравенные поддавки не забиваем два раза в пустые ворота а Оренбург имеет два голевых и оба риалезует

17:14

Oleg0209

Рад за Краснодар, очередные евро кубковые матчи!!! Самару жаль... А что, если стыки выиграют Хабаровск и Красноярск. Вот это ожидаются перелёты

17:11

redgy

Фуля И кто теперь Россию будет тащить вместо Ростова? Срамтак? -------------------- сколько вас таких год назад прогнозировало что ростов в ек это минус команда? Кто-то да будет тащить.. Может Краснодар с ,надеюсь, другим тренером

17:10

rotor

Ну Оренбург был сильно мотивирован, 4 травмы у Ростова, включая страшную травму Мевли. На мой взгляд, Арсенал должен был вылетать, но стечение обстоятельств им сильно помогло.

17:10

podnimitemneveki

Ростов в Оренбурге играл в откровенные поддавки я очень люблю свой клуб но по ходу придется опять болтатся в зоне вылета

17:05

Щас спою

Тульское недоразумение как могло не вылетить?

17:04

Фуля

И кто теперь Россию будет тащить вместо Ростова? Срамтак?

17:04

redgy

Шикарный чемпионат вышел, борьба и неожиданные исходы до последнего тура! Тренерскому составу и игрокам Ростова самая большая благодарность за сезон! Надеюсь главных лиц этой команды увидеть в Локо))

17:02

zvovs

В этот раз ЛЧ очков вообще не принесёт.

17:01