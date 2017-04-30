ЦСКА - "Спартак": день дерби. Все, что нужно знать

Сегодня – главный матч весны между ЦСКА "Спартаком" . Накануне большой игры предлагаем вспомнить наши самые интересные тексты и другие материалы.

РАЗОГРЕВ

ПЕРЕД МАТЧЕМ. Все, что происходит в Москве за несколько часов до игры, – в нашем онлайне.

АФИША

ТИТУЛЬНЫЙ БОЙ. Действующий чемпион ЦСКА попытается отстоять уже почти потерянный титул в схватке с главным претендентом сезона – "Спартаком". А одной из главных интриг предстоящей встречи заклятых соперников станет противостояние лучшего полевого игрока РФПЛ Квинси Промесса с лучшим вратарем премьер-лиги Игорем Акинфеевым. Почему? Ответ – здесь.

СПОР

ЦСКА – "СПАРТАК": КТО ПОБЕДИТ? Кто фаворит предстоящего дерби, результат которого может стать решающим в борьбе за золото? Корреспонденты "СЭ" нашли весомые аргументы в пользу как лидера, так и его главного преследователя.

СУДЬЯ

Владислав БЕЗБОРОДОВ: "ДЕРБИ – ЭТО БОДРИТ". Все последние туры российский футбол сотрясают судейские скандалы. На таком фоне арбитром центральной игры назначен представитель Санкт-Петербурга. При этом его помощниками названы не постоянные ассистенты, а другие рефери. Как все это оценивает сам Безбородов, он рассказал в интервью "СЭ".

РАСКЛАД

СТАТЬ ЧЕМПИОНОМ ПОСЛЕ ДЕРБИ "СПАРТАК" НЕ СМОЖЕТ. Наверное, это то, что интересует без исключения всех болельщиков: когда "Спартак" может стать чемпионом; когда гарантирует себе медали; что нужно, чтобы попасть в Лигу чемпионов и прочее. Изучаем, что может быть и чего быть не может.

ТЕСТ

КОГДА "СПАРТАК" ПОСЛЕДНИЙ РАЗ БРАЛ МЕДАЛИ? Перед стартом сезона красно-белые поставили задачу – быть в тройке, и уже в ближайшем туре способны ее решить. "СЭ" с помощью теста предлагает вспомнить переходной сезон-2011/12, когда "Спартак" в последний раз завоевывал медали.

СРАВНЕНИЕ

ЧЕЙ СОСТАВ ДОРОЖЕ. "СЭ" сравнил стоимость ориентировочных стартовых составов ЦСКА и "Спартака". Победу с незначительным перевесом одержали красно-белые.

ЛУЧШЕЕ

10 САМЫХ РЕЗОНАНСНЫХ ДЕРБИ. В преддверии нового сражения армейцев и красно-белых "СЭ" вспоминает самые памятные из предыдущих матчей. Внимание: ввиду огромной конкуренции множество ярких битв в наш рейтинг не попало, хотя заслуживала оказаться здесь едва ли не каждая из них.

НАЧИСТОТУ

Сергей ГОРЛУКОВИЧ: "НЕ ВИЖУ, ЗА СЧЕТ ЧЕГО ЦСКА МОЖЕТ ПОБЕДИТЬ "СПАРТАК". Незадолго до игры наш обозреватель Александр ЛЬВОВ записал программу с одним из любимейших футболистов красно-белых. Герой передачи и ее автор вспомнили свое славное спартаковское прошлое, оценили настоящее и заглянули в будущее, а точнее – в дерби. Спойлер: фирменных шуток Горлуковича на видео – в изобилии.

ИНТЕРВЬЮ

Дейвидас ШЕМБЕРАС: "ДАЖЕ ЕСЛИ ЦСКА ВЫИГРАЕТ, ЧЕМПИОНОМ СТАНЕТ "СПАРТАК". На протяжении многих лет литовец был незаменимым футболистом армейской команды. А после завершения карьеры так же остро, как и раньше, высказывается о красно-белых.

Егор ТИТОВ: "СПАРТАК" ПОБЕДИТ – 2:1. Еще в начале сезона символ "Спартака" 90-х был в тренерском штабе красно-белых. Теперь бывший капитан вновь стал болельщиком родной команды.

ВЗГЛЯД

Геннадий ОРЛОВ: "В ПИТЕРЕ БУДУТ БОЛЕТЬ ЗА "СПАРТАК", ЕГО УЖЕ НЕ ДОСТАТЬ". Известный телекомментатор поделился своими ожиданиями от дерби. За кого же будут переживать в игре конкурентов в Северной столице?

ПРОГНОЗ

"СПАРТАК" НЕ ЗАБЬЕТ, ЦСКА ВЫИГРАЕТ. В нашем конкурсе прогнозистов бывший защитник "Торпедо" и ЦСКА Олег КОРНАУХОВ и обозреватель "СЭ" Александр КРУЖКОВ отдают предпочтение красно-синим. Свою версию итогового счета назвал обозреватель "СЭ" Игорь РАБИНЕР.

Матч ЦСКА – "Спартак" состоится сегодня, 30 апреля. Начало – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры и расскажет обо всем, что будет происходить до, во время и после дерби.