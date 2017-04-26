Стать чемпионом после дерби "Спартак" не сможет

Одержав победы в матчах 25-го тура, ЦСКА и "Зенит" не позволили "Спартаку" увеличить отрыв в чемпионской гонке. Подопечные Массимо Карреры опережают армейцев на 7 очков, а питерцев – на 8.
Таким образом, "Спартак" не сможет обеспечить чемпионство раньше 6 мая, когда примет дома "Томь". Однако произойдет это только, если красно-белые обыграют не только томичей, но и ЦСКА (30 апреля), а "Зенит" потеряет очки в Томске. Напомним, что для победы в чемпионате достаточно заработать в оставшихся пяти турах восемь очков независимо от результатов соперника. (Кирилл БУРДАКОВ)
ЧТО БУДЕТ ПРИ РАВЕНСТВЕ ОЧКОВ?
Пункт 17.3 регламента чемпионата России по футболу-2016/17 гласит:
В случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице чемпионата определяются:
– по наибольшему числу побед во всех матчах;
– по результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей, число забитых мячей на чужом поле);
– по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
– по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;
– по наибольшему числу мячей, забитых на чужих полях во всех матчах.
"Спартак" - 57 очков
Календарь "Спартака"
30 апреля. ЦСКА (г)
6 мая. Томь (д)
13 мая. Амкар (г)
17 мая. Терек (д)
21 мая. Арсенал (г)
ЦСКА – 50 очков
Календарь ЦСКА
30 апреля. Спартак (д)
6 мая. Амкар (г)
12 мая. Арсенал (д)
17 мая. Рубин (г)
21 мая. Анжи (д)
"Зенит" - 49 очков
Календарь "Зенита"
1 мая. Томь (г)
7 мая. Терек (д)
13 мая. Кр.Советов (г)
17 мая. Краснодар (д)
21 мая. Локомотив (г)
alex221083
Излучение АЕКа, Санкт-Галлена и....... Ты наверное бомж-клуп имел ввиду?
22:11
inspire
Излучение АЕКа, Санкт-Галлена и Да он вообще не сможет стать чемпионом! =============== а кто сможет? или хотя бы кто им был, в последние лет 5 ... не на бумаге и не дутым?
22:06
Излучение АЕКа, Санкт-Галлена и
Да он вообще не сможет стать чемпионом! Только на бумаге и весьма дутым, за счет судейства. На радость СЭксу и симонянам всяким...
21:58
delacrua
если 7 очков за 5 туров сливают, то какой у нас чемпионат? ребят. тут не слюнями брызгать надо, а о судействе говорить. что душат, душат, а чемпион не зенит будет. честные претенденты цска и Спартак. вот после дерби и поговорим. а в ЛЧ цска хотелось бы видеть. Спартак любимый не вселил уверенности. 30 апреля ясно все будет ребят. а пока спать идем
21:53
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
Besedin Dmitry, им не стыдно. им приятно. сколько они этого ждали и сколько еще ждать придется?
21:51
Besedin Dmitry
Вам что писать больше не о чем Спорт-экспересс? Мусолите одно и тоже уже неделю! Стыдно!!!
21:48
Проба положительна
Конечно Срам не станет чемпионом!! Он же сольёт!!
21:45