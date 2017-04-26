Стать чемпионом после дерби "Спартак" не сможет

Сегодня. Москва. ЦСКА - "Локомотив" - 4:0. Массимо КАРРЕРА на матче ближайшего соперника. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Одержав победы в матчах 25-го тура, ЦСКА и "Зенит" не позволили "Спартаку" увеличить отрыв в чемпионской гонке. Подопечные Массимо Карреры опережают армейцев на 7 очков, а питерцев – на 8.

Таким образом, "Спартак" не сможет обеспечить чемпионство раньше 6 мая, когда примет дома "Томь". Однако произойдет это только, если красно-белые обыграют не только томичей, но и ЦСКА (30 апреля), а "Зенит" потеряет очки в Томске. Напомним, что для победы в чемпионате достаточно заработать в оставшихся пяти турах восемь очков независимо от результатов соперника. (Кирилл БУРДАКОВ)

ЧТО БУДЕТ ПРИ РАВЕНСТВЕ ОЧКОВ?

Пункт 17.3 регламента чемпионата России по футболу-2016/17 гласит:

В случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице чемпионата определяются:

– по наибольшему числу побед во всех матчах;

– по результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей, число забитых мячей на чужом поле);

– по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;

– по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;

– по наибольшему числу мячей, забитых на чужих полях во всех матчах.

"Спартак" - 57 очков

Календарь "Спартака"

30 апреля. ЦСКА (г)

6 мая. Томь (д)

13 мая. Амкар (г)

17 мая. Терек (д)

21 мая. Арсенал (г)

ЦСКА – 50 очков

Календарь ЦСКА

30 апреля. Спартак (д)

6 мая. Амкар (г)

12 мая. Арсенал (д)

17 мая. Рубин (г)

21 мая. Анжи (д)



"Зенит" - 49 очков

Календарь "Зенита"

1 мая. Томь (г)

7 мая. Терек (д)

13 мая. Кр.Советов (г)

17 мая. Краснодар (д)

21 мая. Локомотив (г)