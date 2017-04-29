Тест "СЭ": Когда "Спартак" последний раз брал медали?"

Перед стартом сезона "Спартаку" поставили задачу – быть в тройке, и уже в ближайшем туре красно-белые могут ее решить. Команда впервые за последние годы может оказаться на пьедестале. "СЭ" с помощью теста предлагает вспомнить сезон-2011/12, когда "Спартак" в последний раз завоевывал медали – тогда главным тренером был Валерий Карпин.