Тест "СЭ": Когда "Спартак" последний раз брал медали?"

Перед стартом сезона "Спартаку" поставили задачу – быть в тройке, и уже в ближайшем туре красно-белые могут ее решить. Команда впервые за последние годы может оказаться на пьедестале. "СЭ" с помощью теста предлагает вспомнить сезон-2011/12, когда "Спартак" в последний раз завоевывал медали – тогда главным тренером был Валерий Карпин.
баламошка
Испражнение - знаменитая беззубая портовая девка. Делает бесплатно пьяной матросне омлеты.
21:26
баламошка
Испражнение, ты человек – калоприёмник, генератор навозных идей и лидер ультраправой партии шептунов, каким ты был, таким ты остался - осёл степной, мудак лихой.
21:23
Излучение АЕКа, Санкт-Галлена и
Сранасошка, а ты чего так всполошился?)) сам небось вспомнить не можешь честные медали своей дряни?))
21:19
баламошка
Испражнение, время-то вечернее, тебе на работу не пора? И не забудь надеть чистые трусы, хватит вечно ходить в коричневых.
21:15
баламошка
Излучение АЕКа, Санкт-Галлена и/////////////////////////Испражнение, а почему бы тебе не сделать тест на беременность? Ведь от спартаковских болтов у тебя давно щёки распухли.
21:12
баламошка
пошливы///////////////Пошло ты, ты только в рот хорошо брать умеешь, чучело немытое.
21:11
Излучение АЕКа, Санкт-Галлена и
А почему бы не провести тест - "Последние честные медали Спартака"?
21:10
Obl2007
пошливы Ничего и никогда Спартак не брал. Опущенным петухам не дано брать. Всегда всё было на подачках. Вот и в этом году - чемпион НАЗНАЧЕННЫЙ.=========================================Терпила , Спартаком опущенный ...)))) Просто неадекват..
21:10
пошливы
Ничего и никогда Спартак не брал. Опущенным петухам не дано брать. Всегда всё было на подачках. Вот и в этом году - чемпион НАЗНАЧЕННЫЙ.
21:02
_Я_против_Астротерфа_
Зазо Джанаши)))
20:56