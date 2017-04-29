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Тест "СЭ": Когда "Спартак" последний раз брал медали?"

30 ноября 2012 года. Москва. "Спартак" - "Зенит" - 2:4. Артем ДЗЮБА празднует гол в ворота своей будущей команды. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
30 ноября 2012 года. Москва. "Спартак" - "Зенит" - 2:4. Артем ДЗЮБА празднует гол в ворота своей будущей команды. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Перед стартом сезона "Спартаку" поставили задачу – быть в тройке, и уже в ближайшем туре красно-белые могут ее решить. Команда впервые за последние годы может оказаться на пьедестале. "СЭ" с помощью теста предлагает вспомнить сезон-2011/12, когда "Спартак" в последний раз завоевывал медали – тогда главным тренером был Валерий Карпин.

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 26-й тур. ЦСКА - "Спартак"
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КОММЕНТАРИИ (10)
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баламошка

Испражнение - знаменитая беззубая портовая девка. Делает бесплатно пьяной матросне омлеты.

21:26

баламошка

Испражнение, ты человек – калоприёмник, генератор навозных идей и лидер ультраправой партии шептунов, каким ты был, таким ты остался - осёл степной, мудак лихой.

21:23

Излучение АЕКа, Санкт-Галлена и

Сранасошка, а ты чего так всполошился?)) сам небось вспомнить не можешь честные медали своей дряни?))

21:19

баламошка

Испражнение, время-то вечернее, тебе на работу не пора? И не забудь надеть чистые трусы, хватит вечно ходить в коричневых.

21:15

баламошка

Излучение АЕКа, Санкт-Галлена и/////////////////////////Испражнение, а почему бы тебе не сделать тест на беременность? Ведь от спартаковских болтов у тебя давно щёки распухли.

21:12

баламошка

пошливы///////////////Пошло ты, ты только в рот хорошо брать умеешь, чучело немытое.

21:11

Излучение АЕКа, Санкт-Галлена и

А почему бы не провести тест - "Последние честные медали Спартака"?

21:10

Obl2007

пошливы Ничего и никогда Спартак не брал. Опущенным петухам не дано брать. Всегда всё было на подачках. Вот и в этом году - чемпион НАЗНАЧЕННЫЙ.=========================================Терпила , Спартаком опущенный ...)))) Просто неадекват..

21:10

пошливы

Ничего и никогда Спартак не брал. Опущенным петухам не дано брать. Всегда всё было на подачках. Вот и в этом году - чемпион НАЗНАЧЕННЫЙ.

21:02

_Я_против_Астротерфа_

Зазо Джанаши)))

20:56