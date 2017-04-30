ЦСКА - "Спартак": чей состав дороже

В преддверии центрального матча 26-го тура премьер-лиги "СЭ" сравнил стоимость ориентировочных стартовых составов ЦСКА и "Спартака".
"Первые одиннадцать" красно-синих оцениваются порталом transfermarkt.de в 57,4 миллиона евро. Прогнозируемый "старт" красно-белых – в 61,8.
ЦСКА. Ориентировочный состав. Фото "СЭ"
Наиболее дорогие игроки ЦСКА – Мариу Фернандес (15 миллионов), Игорь Акинфеев (12) и Понтус Вернблум (9). У "Спартака" – Квинси Промес (18), Фернанду (12) и Денис Глушаков (6).
"Спартак". Ориентировочный состав. Фото "СЭ"
Матч ЦСКА – "Спартак" состоится в воскресенье, 30 апреля. Начало – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры и расскажет обо всем, что будет происходить до, во время и после дерби.
Тополь-М
alexalex, комплексуешь из-за того, что даром никому не нужен?
10:54
vi4
армейцы старьё а свиньи мусор... короче это просто цифры... как кадастровая стоимость недвижки в никому не нужной глуши
10:30
alexalex
Акинфеев 12 мультов? Совсем сбрендили!
10:17
Chen1979
Повторяю вопрос. Раз хватает ума публиковать цены на людей, То ответьте на каких условиях можно потратить деньги на покупку Игнашевича ???!!!!
10:17