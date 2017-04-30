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ЦСКА - "Спартак": чей состав дороже

ЦСКА vs "Спартак". Фото "СЭ" ЦСКА. Ориентировочный состав. Фото "СЭ" "Спартак". Ориентировочный состав. Фото "СЭ"
ЦСКА vs "Спартак". Фото "СЭ"
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В преддверии центрального матча 26-го тура премьер-лиги "СЭ" сравнил стоимость ориентировочных стартовых составов ЦСКА и "Спартака".

"Первые одиннадцать" красно-синих оцениваются порталом transfermarkt.de в 57,4 миллиона евро. Прогнозируемый "старт" красно-белых – в 61,8.

ЦСКА. Ориентировочный состав. Фото "СЭ"
ЦСКА. Ориентировочный состав. Фото "СЭ"

Наиболее дорогие игроки ЦСКА – Мариу Фернандес (15 миллионов), Игорь Акинфеев (12) и Понтус Вернблум (9). У "Спартака" – Квинси Промес (18), Фернанду (12) и Денис Глушаков (6).

"Спартак". Ориентировочный состав. Фото "СЭ"
"Спартак". Ориентировочный состав. Фото "СЭ"

Матч ЦСКА – "Спартак" состоится в воскресенье, 30 апреля. Начало – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры и расскажет обо всем, что будет происходить до, во время и после дерби.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 26-й тур. ЦСКА - "Спартак"
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 26-й тур
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Тополь-М

alexalex, комплексуешь из-за того, что даром никому не нужен?

10:54

vi4

армейцы старьё а свиньи мусор... короче это просто цифры... как кадастровая стоимость недвижки в никому не нужной глуши

10:30

alexalex

Акинфеев 12 мультов? Совсем сбрендили!

10:17

Chen1979

Повторяю вопрос. Раз хватает ума публиковать цены на людей, То ответьте на каких условиях можно потратить деньги на покупку Игнашевича ???!!!!

10:17