ЦСКА откроет вход на стадион перед матчем против "Спартака" за три часа до начала игры

ЦСКА на своем официальном сайте опубликовал обращение к болельщикам перед матчем 26-го тура чемпионата России против "Спартака". Красно-синие напомнили об увеличении списка предметов, запрещенных к проносу на трибуну, порекомендовали приезжать на стадион без сумок, а также попросили приехать заблаговременно.

- Уважаемые болельщики! Напоминаем, что в связи с усилением мер безопасности увеличен список предметов, запрещенных к проносу на трибуну на "Арене ЦСКА".



На стадион не будут допущены посетители с рюкзаками и сумками. Вы можете воспользоваться камерой хранения, расположенной у пандуса, чтобы на время матча оставить свои личные вещи там. Несмотря на то, что на дерби будут установлены дополнительные камеры хранения, рекомендуем по возможности приезжать на стадион без сумок.



Также обращаем ваше внимание, что правоохранительные органы планируют проводить тщательный досмотр всех посетителей стадиона, включая журналистов. В связи с этим двери стадиона откроются за три часа до начала игры, а не за два, как обычно – в 14:00. Просим заблаговременно приезжать на стадион для своевременного прохода на трибуну.



Кроме того, мы еще раз призываем вас соблюдать организованность и порядок. В соответствии с Федеральным законом от 17.04.2017 № 78-ФЗ за использование пиротехнических изделий возможен штраф от 10 до 20 тысяч рублей либо арест сроком до 15 суток и запрет на посещение матчей от года до семи лет, - говорится в обращении ЦСКА.

Напомним, что матч между ЦСКА и "Спартаком" состоится в воскресенье, 30 апреля, начало игры – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.