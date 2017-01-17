Болельщики признали Ананидзе лучшим футболистом Грузии 2016 года

Полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе был признан лучшим игроком Грузии в ушедшем году по результатам опроса среди болельщиков, проведенном на сайте Worldsport.ge. Хавбек красно-белых набрал 48,9 процента голосов респондентов.

Второе место занял полузащитник "Краснодара" Торнике Окриашвили (10 процентов), признанный лучшим игроком Грузии в минувшем году по версии местной федерации футбола. 15-е место в голосовании досталось защитнику "Рубина" Соломону Кверквелии (0,7 процента), а 21-е – хавбеку "Урала" Георгию Чантурии (0,2 процента).