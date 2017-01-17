18:18 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Болельщики признали Ананидзе лучшим футболистом Грузии 2016 года

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Полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе был признан лучшим игроком Грузии в ушедшем году по результатам опроса среди болельщиков, проведенном на сайте Worldsport.ge. Хавбек красно-белых набрал 48,9 процента голосов респондентов.

Второе место занял полузащитник "Краснодара" Торнике Окриашвили (10 процентов), признанный лучшим игроком Грузии в минувшем году по версии местной федерации футбола. 15-е место в голосовании досталось защитнику "Рубина" Соломону Кверквелии (0,7 процента), а 21-е – хавбеку "Урала" Георгию Чантурии (0,2 процента).

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (2)
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MAXXXSPA

Спартак и в Грузии намбер ван!!!

18:34

= Даль =

в Спартаке все лучшие, но начинается игра и кроме штанг, не на кого надеяться.

18:34

баламошка

Спартаковский Месхи.

18:24

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