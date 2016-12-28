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Окриашвили обошел Ананидзе в опросе за звание лучшего игрока Грузии

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Полузащитник "Краснодара" Торнике Окриашвили признан лучшим футболистом 2016 года по версии Федерации футбола Грузии, сообщает пресс-служба организации. В опросе игрок опередил полузащитника "Спартака" Джано Ананидзе, защитника "Витесса" Гурама Кашию и Валериане Гвилию из БАТЭ.

Окриашвили в первой половине 2016 года выступал за турецкий клуб "Эскишехирспор", а в сентябре подписал контракт с "Краснодаром" на правах свободного агента. В составе команды он провел 11 матчей, в которых забил один мяч. 

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Материалы REN-TV

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