Окриашвили обошел Ананидзе в опросе за звание лучшего игрока Грузии

Полузащитник "Краснодара" Торнике Окриашвили признан лучшим футболистом 2016 года по версии Федерации футбола Грузии, сообщает пресс-служба организации. В опросе игрок опередил полузащитника "Спартака" Джано Ананидзе, защитника "Витесса" Гурама Кашию и Валериане Гвилию из БАТЭ.

Окриашвили в первой половине 2016 года выступал за турецкий клуб "Эскишехирспор", а в сентябре подписал контракт с "Краснодаром" на правах свободного агента. В составе команды он провел 11 матчей, в которых забил один мяч.