Беким Балай: "Терек" уважает "Спартак", но настроен на победу"

Нападающий "Терека" Беким Балай в интервью "Известиям" подчеркнул, что команда сделает все, чтобы набрать максимальное количество очков в оставшихся матчах перед завершением первой половины сезона. По его словам, грозненцы понимают насколько важно взять очки в этих играх.

- До зимнего перерыва "Тереку" предстоят очень сложные игры: со "Спартаком", "Краснодаром" и "Локомотивом". Эти матчи станут определяющими?

- Да, нас ждут очень тяжелые матчи. Сначала игра в Томске, потом две сложных домашних игры против "Спартака" и "Краснодара". Вся команда понимает, как важно в такие моменты не терять очки. Никаких сомнений, что мы соберемся и выжмем максимум из каждого оставшегося матча. Посмотрим, сколько очков нам удастся завоевать к первой половине сезона, но футболисты "Терека" сделают все, чтобы их количество было максимальным.

- "Спартак" всегда был принципиальным соперником для "Терека", а сейчас они еще и идут в лидерах чемпионата. Какой настрой на эту игру?

- Красно-белые показывают очень качественный футбол в каждом матче. Неудивительно, что они - на первой строчке в турнирной таблице. Это очень трудный оппонент. Но не стоит забывать, что матч пройдет в Грозном, на нашем стадионе - здесь неважно, кто именно является нашим соперником. Мы уважаем "Спартак", но настроены только на победу.

- Сейчас вы возглавили гонку бомбардиров чемпионата России. Насколько это важно для вас и сможете ли вы продержаться в группе лидеров до конца чемпионата?

- Конечно, я был рад увидеть свою фамилию одной из первых в списке бомбардиров чемпионата. Это приятное чувство, но я не намерен расслабляться. Для меня важно продолжать усердно работать. Важно продолжать зарабатывать очки для команды и двигаться в том направлении, в котором хочет каждый из игроков "Терека". В первую очередь я сосредоточен на игре клуба, а не на индивидуальных достижениях.