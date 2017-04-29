Астемир Гордюшенко: "Спартак" догнать нереально? Почему?!"

Полузащитник ЦСКА Астемир Гордюшенко матча 26-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги против "Спартака" (2:2) отметил, что с точки зрения турнирной таблицы итоговый результат устроил армейцев. Также хавбек в преддверии матча главных команд подчеркнул, что ЦСКА по силам догнать красно-белых в турнирной таблице.

– С точки зрения турнирной таблицы это результат хороший, мы сохранили преимущество, которое имели. Но лучше бы победили. По игре получились два разных тайма. До перерыва преимущество было за нами, мы имели много моментов, забили мяч, но, к сожалению, потом пропустили. Во втором тайме преимуществом владел "Спартак", хорошо, что в конце мы сравняли счет.

– Вы занимаетесь с первой командой. Какая там обстановка перед дерби?

– Все всё понимают. Завтра будет самый важный матч. Думаю, он получится боевой и интересный.

– "Спартак" догнать нереально?

– Почему?! Там отрыв – семь очков. Нужно завтра выигрывать и надеяться, что "Спартак" еще потеряет очки.

– ЦСКА по игре сейчас набрал кондиции.

– Конечно. В последней игре все это видели. Армейцы забили четыре мяча "Локомотиву", и смотрелись очень хорошо.

– Команда не расслабится после такой победы?

– Я думаю, нет. Наоборот. Это подбодрит ребят. Им будет играть намного лучше и легче. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Напомним, что матч между ЦСКА и "Спартаком" состоится в воскресенье, 30 апреля, начало игры – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.