Артем Ребров: "После вручения кубка лег спать в шесть утра"

Вратарь "Спартака" Артем Ребров в интервью "СЭ" подчеркнул, что команда здорово отметила вручение кубка, которое состоялось на "Открытие Арене" после матча 29-го тура чемпионата России с "Тереком" (3:0). По словам голкипера, красно-белые не переусердствовали с алкоголем.

- В котором часу легли накануне спать? - вопрос Реброву.

- В начале седьмого, кажется. Если не позже.

- Ничего себе!

- А что? Думаю, если бы ответил, что в одиннадцать или двенадцать, никто бы не поверил. Да и не понял бы!

- Голова не болит?

- Нет, с алкоголем не переусердствовали. И так много адреналина и эмоций. Шампанское, конечно, было, но в разумных количествах. Видите, смог же прийти к вам!

- Программа стала более насыщенной, чем в ту самую победную ночь?

- Ох, в тот раз оказалось тяжелее. Тогда дня два даже разговаривал с трудом. Дочку в садик утром не повел. Сейчас все спокойнее прошло. Уже на опыте. Но все равно отметили здорово. Безумие на поле, безумие потом. Телефон полон видео, вечером сяду и все спокойно посмотрю. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Интервью Артема Реброва