Артем Дзюба: "Три очка в Казани дорогого стоят"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба после победы в матче 21-го тура чемпионата России над "Рубином" (2:0) отметил напряженный характер встречи. Также форвард высоко оценил класс соперника, передает из Казани спецкор "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН.

– С таким соперником сыграли 2:0 – уже хорошо, – сказал Дзюба. – Может, не во всем сыграли как хотели, в чем-то матч проходил даже с небольшим преимуществом "Рубина", но два мяча почти в конце второго тайма переломили игру. И в принципе ее сделали.

Удаление (Юсупова на 84-й минуте. – Прим. "СЭ"), конечно, немного нервишки нам потрепало, – добавил форвард. – Но и до этого могли делать 3:0 и на этом закончить. Сегодня был очень важный матч, и очень рады, что его выиграли. Три очка в Казани дорогого стоят. Теперь дома "Анжи". Дома мы всегда играем хорошо. Должны с позиции силы сыграть и потом думать о следующих решающих матчах.

После победы в Казани в активе "Зенита" – 42 очка. У лидера, "Спартака", – 45. Москвичи в понедельник в рамках 21-го тура принимают "Оренбург".