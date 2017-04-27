Анзор Кавазашвили: "Безбородов? Будогосский хитрит"

Бывший вратарь "Спартака" и сборной СССР Анзор Кавазашвили выразил мнение, что арбитра Владислава Безбородова из Санкт-Петербурга не стоило назначать на дерби ЦСКА и красно-белых.

– Еще в советском чемпионате на встречу московских команд всегда назначался лучший судья из столицы, – отметил Кавазашвили. – Никогда не приглашали арбитров из Ленинграда и других городов, шел ли "Зенит" в лидерах или нет.

– Намекаете, что арбитра из Санкт-Петербурга не стоило ставить на нынешнее дерби?

– Об этом и говорю. Здесь видно, что Будогосский (руководитель департамента судейства и инспектирования РФС. – Прим. "СЭ") в чем-то хитрит. В чем конкретно – не мое дело. Пусть разбирается руководство этих клубов (ЦСКА и "Спартака").

– Безбородов беспристрастно отработает предстоящую встречу?

– Не знаю господина Безбородова. О том, как он судил, я скажу после игры. У нас все судят честно, вопрос в качестве. Ошибки трактуются по-разному. Некоторые из арбитров тормозят развитие игры одной из команд – достаточно посадить "на фол".

Напомним, что арбитр дважды обслуживал встречи ЦСКА со "Спартаком". В сезоне-2011/12 победу одержали армейцы (2:1), а тремя годами позже верх взяли спартаковцы (1:0). (Евгений БЕЛОУСОВ)

Матч между ЦСКА и "Спартаком" состоится в воскресенье, 30 апреля, начало игры – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.