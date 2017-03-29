Андрей Будогосский: "Насколько знаю, пришел один телевизор от болельщиков "Зенита"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский подтвердил, что ему пришел подарок от болельщиков "Зенита".

Поклонники сине-бело-голубых решили направить ему и арбитру Евгению Турбину по телевизору после матча 19-го тура, в котором питерский клуб уступил в гостях "Амкару" – 0:1, а по работе судьи возникли вопросы. При этом популярный комментатор Геннадий Орлов выразил удивление оценкой судейства Турбина от Будогосского: "Может, у него телевизор плохо показывает?"

– Поступили ли телевизоры от болельщиков "Зенита"? – вопрос Будогосскому. - Страна волнуется…

– Страна пусть находится в томительном ожидании радостного события. Говорят, телевизор привезли.

– Один?

– Насколько знаю, один. Может быть, еще один где-то собирают в дороге. (Сергей ЕГОРОВ)

Полностью интервью Будогосского - по ссылке