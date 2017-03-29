14:45 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Андрей Будогосский: "Насколько знаю, пришел один телевизор от болельщиков "Зенита"

0
0
0
0
1

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский подтвердил, что ему пришел подарок от болельщиков "Зенита".

 
Евгений ТУРБИН.Андрей Будогосский: "Не я возвращал Турбина в премьер-лигу"

Поклонники сине-бело-голубых решили направить ему и арбитру Евгению Турбину по телевизору после матча 19-го тура, в котором питерский клуб уступил в гостях "Амкару"0:1, а по работе судьи возникли вопросы. При этом популярный комментатор Геннадий Орлов выразил удивление оценкой судейства Турбина от Будогосского: "Может, у него телевизор плохо показывает?"

– Поступили ли телевизоры от болельщиков "Зенита"? – вопрос Будогосскому. - Страна волнуется…

– Страна пусть находится в томительном ожидании радостного события. Говорят, телевизор привезли.

– Один?

– Насколько знаю, один. Может быть, еще один где-то собирают в дороге. (Сергей ЕГОРОВ)

Полностью интервью Будогосского - по ссылке

0
0
0
0
1
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 19-й тур
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

dv2205

руки прочь - это детям а вам лучше свалить в сторону

15:24

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ