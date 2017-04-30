Алексей Березуцкий сравнял счет в дерби со "Спартаком"

Защитник ЦСКА Алексей Березуцкий сравнял счет в матче 26-го тура чемпионата России со "Спартаком". На 45-й минуте Бибрас Натхо навесил в штрафную красно-белых со "стандарта", а ветеран армейцев сыграл на опережение на ближней штанге и неотразимо пробил из-под Дениса Глушакова.

"СЭ" ведет трансляцию столичного дерби