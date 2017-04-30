18:00 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Алексей Березуцкий сравнял счет в дерби со "Спартаком"

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Защитник ЦСКА Алексей Березуцкий сравнял счет в матче 26-го тура чемпионата России со "Спартаком". На 45-й минуте Бибрас Натхо навесил в штрафную красно-белых со "стандарта", а ветеран армейцев сыграл на опережение на ближней штанге и неотразимо пробил из-под Дениса Глушакова.

"СЭ" ведет трансляцию столичного дерби

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 26-й тур. ЦСКА - "Спартак"
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 26-й тур
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КОММЕНТАРИИ (4)
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serzheo

oleg_Spb____ Я все же за Спартак, ибо нам на руку. Но ты прав. Спартак ничего из себя не представляет, чуть приподнялся ЦСКА и сразу стало ясно - почему Спартак идет в этом сезоне первым... След. сезон вернет Спартак на их законное место.

18:37

oleg_Spb

Ведь вот я - болельщик Зенита, и надо бы болеть в этом матче за Спартак, а болею и искренне - за армейцев, настолько не хочу видеть это недоразумение (Спартак) торжествующим и ликующим лишний раз. То, что позор этих персонажей в европейской сетке - гарантирован, не сомневается никто, кроме их болельщиков.

18:22

Rastan

Отлично играет Фернандес, постоянно переигрывая Комбарова, но армейцы недостаточно это используют. Но в итоге гол пришёл именно с этого фланга после очередного фола Комбарова(проваливающего игру). Наверняка Гончаренкко внесёт коррективы в игру ЦСКА.

18:11

shpasic

интересно, чем занимался Глушаков в момент передачи на Березуцкого? сочинял очередной пост для соц.сетей?

18:03