Алексей Березуцкий сравнял счет в дерби со "Спартаком"

Защитник ЦСКА Алексей Березуцкий сравнял счет в матче 26-го тура чемпионата России со "Спартаком". На 45-й минуте Бибрас Натхо навесил в штрафную красно-белых со "стандарта", а ветеран армейцев сыграл на опережение на ближней штанге и неотразимо пробил из-под Дениса Глушакова.
"СЭ" ведет трансляцию столичного дерби
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @PFC_CSKA_MOSCOW #НашФутбол #РФПЛ. 26-й тур. #ЦСКАСпартак 1:1 45' Алексей Березуцкий pic.twitter.com/2HHEYKACBQ– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 30 апреля 2017 г.
serzheo
oleg_Spb____ Я все же за Спартак, ибо нам на руку. Но ты прав. Спартак ничего из себя не представляет, чуть приподнялся ЦСКА и сразу стало ясно - почему Спартак идет в этом сезоне первым... След. сезон вернет Спартак на их законное место.
18:37
oleg_Spb
Ведь вот я - болельщик Зенита, и надо бы болеть в этом матче за Спартак, а болею и искренне - за армейцев, настолько не хочу видеть это недоразумение (Спартак) торжествующим и ликующим лишний раз. То, что позор этих персонажей в европейской сетке - гарантирован, не сомневается никто, кроме их болельщиков.
18:22
Rastan
Отлично играет Фернандес, постоянно переигрывая Комбарова, но армейцы недостаточно это используют. Но в итоге гол пришёл именно с этого фланга после очередного фола Комбарова(проваливающего игру). Наверняка Гончаренкко внесёт коррективы в игру ЦСКА.
18:11
shpasic
интересно, чем занимался Глушаков в момент передачи на Березуцкого? сочинял очередной пост для соц.сетей?
18:03