Александр Жирков: "Информация о 50 миллионах евро на новичков "Спартака" не соответствует действительности"

Заместитель председателя совета директоров "Спартака" Александр Жирков опроверг информацию о планах потратить большую сумму на усиление команды зимой. По словам руководителя красно-белых, по зимним трансферам совет директоров клуба еще не собирался, передает из Тарасовки корреспондент "СЭ" Филпп ПАПЕНКОВ.

– Верна ли информация о том, что совет директоров клуб одобрил выделение зимой огромной по нынешним временам суммы на покупку новичков. Называлась сумма в 50 миллионов евро на трех новичков.

– Это не соответствует действительности. Совет директоров планово собирается в году пять раз. По зимнему окну будем заседать в декабре. Тогда и будет конкретика.