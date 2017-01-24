Александр Самедов: "Очень хочу поработать с самим Каррерой"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов отметил, что у него всегда получалось работать с итальянскими тренерами. В "Спартаке" он играл под руководством Невио Скалы, в сборной России - у Фабио Капелло. По словам хавбека, он хотел попасть в состав команды, которую тренирует Массимо Каррера.

– Как-то так у вас получается, что больше всего в карьере вам доверяют тренеры-легионеры – Скала в "Спартаке", Божович в "Москве", Билич в "Локомотиве", Капелло в сборной. Выбор команды, которую тренирует иностранец Каррера, не с этим ли связан?

– О таких закономерностях не думал, а просто очень хотел поработать с самим Каррерой. Хотя многие и говорят, что я возрастной футболист, 32 года, но никогда не поздно учиться. А тут приехал человек, который много лет трудился в "Ювентусе" и сборной Италии. Мне итальянский футбол всегда нравился.

– Каррера у вас ассоциируется с Капелло?

– Они разные. По возрасту, по взглядам на игру. Какие-то схожие вещи, наверное, в тренировочном процессе есть, но не стал бы сравнивать. Они все-таки специалисты из разных времен. Но с итальянскими тренерами у меня действительно связано много хорошего. Скала мне доверял, и при нем я сыграл почти весь чемпионат – первый свой в карьере. У Капелло постоянно выходил на поле в сборной.

– Слова о том, что хотите научиться чему-то новому, подталкивают к выводу, что в будущем намерены стать тренером. Раньше такого не говорили.

– Если вы меня спросили бы об этом два года назад – ответил бы, что абсолютно точно не хочу после окончания карьеры игрока в футболе оставаться. Сейчас смотрю на некоторые вещи по-другому. Теперь вместо того категоричного "нет" – "почему бы в свое время не попробовать?". (Игорь РАБИНЕР)