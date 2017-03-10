12:58 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Александр Кокорин: "Меня ничего не напрягает, ребята"

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Нападающий "Зенита" Александр Кокорин в преддверии матча 19-го тура чемпионата России против "Амкара" отметил, что он спокойно относится к разговорам вокруг него. Ранее сообщалось, что Кокорина задержали в центре Москвы за то, что он выехал на встречную полосу на своем Bentley. Также отмечалось, что материалы по этому делу уже переданы в суд.

- Насколько напрягает давление на вас, слухи и последние новости, связанные с вами? Что в них правда, а что фальсифицировано?

- Меня ничего не напрягает. Ребята, давайте по поводу футбола говорить, - отметил Кокорин. (Артем РЯБОВОЛ)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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higagy

Его и футбол не напрягает, чего о нем говорить?

13:03

Ботаникум

А чего ПУСТОТЕ напрягаться????..........

13:02

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