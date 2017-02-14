Александр Кержаков: "Верю, что "Зенит" догонит "Спартак"

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков в преддверии матча 1/16 финала Лиги Европы с "Андерлехтом" подчеркнул, что у петербуржцев нет поводов для жалоб на недостаток игровой практики. Зенитовцы за 25 дней сборов провели 12 товарищеских встреч.

- Сине-бело-голубые провели очень много контрольных поединков, так что нет повода жаловаться на недостаток игровой практики, - приводит пресс-служба "Зенита" слова Кержакова. - Конечно, тренировочные матчи не заменят официальные, но думаю, что все связи наиграны, состав определен, а ребята хорошо готовы физически. Так что проблем не возникнет, все будут находиться в одинаковых условиях.

- Догоним ли "Зенит" "Спартак"?

- Я, как и все болельщики, верю в это. Приложу все усилия, как и каждый футболист "Зенита", чтобы чемпионство отпраздновали в Петербурге.