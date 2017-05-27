Александр Горшков: "Приход Фурсенко и Сарсании в "Зенит" нацелен на успехи в Европе"

Бывший полузащитник "Зенита" Александр Горшков отметил, что возвращение на руководящие роли в клубе Сергея Фурсенко и Константина Сарсании направлено на достижение утраченных позиций питерцев на российской и европейской арене. Как вчера сообщила пресс-служба сине-бело-голубых, экс-глава невского клуба назначен председателем правления и президентом и до завершения корпоративных процедур будет исполнять функции генерального директора.

Сарсания в субботу был назначен спортивным директором клуба. Ранее специалист уже работал в "Зените": с 2006 года – спортивным директором, а с 2008-го – советником президента клуба по вопросам трансферной и селекционной политики.

– Как раз связка Фурсенко – Сарсания работала в те годы, когда у "Зенита" были наибольшие успехи в Европе, – цитирует "Р-Спорт" Горшкова. – Поэтому нужно ожидать, что, видимо, будут предприняты какие-то действия, направленные на то, чтобы "Зенит" вернул утраченные в этом сезоне позиции. Вектор развития клуба вряд ли будет меняться – к примеру, навряд ли ставку будут делать на своих воспитанников. Скорее всего, опять все будет направлено на достижение результата, особенно в Европе.

Сарсания – очень известный в футбольных кругах человек, у него есть хорошие контакты и за рубежом. И в свое время он привозил в "Зенит" (известного голландского тренера) Дика Адвоката. И могут быть какие-то трансферы по приобретению игроков высокого уровня. Такие перемены могут каким-то образом повлиять на позицию (возглавляющего в настоящее время команду румына) Мирчу Луческу. Но решение будут принимать уже новые руководители, и, возможно, оно у них уже есть. Поэтому надо подождать. Естественно, что какие-то изменения могут произойти и на тренерском мостике.

Фурсенко возвращается в "Зенит"