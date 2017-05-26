"Зенит" объявил о назначении Фурсенко

"Зенит" объявил о назначении Сергея Фурсенко на пост генерального директора клуба. 63-летний функционер сменил в этой должности Максима Митрофанова, занимавшим ее с 1 января 2007 года. Решение вступает в силу сегодня.

"С целью достижения высоких спортивных результатов и улучшения функционирования клуба на очередном заседании Совета директоров АО ФК "Зенит" принято решение о внесении изменении в организационную структуру клуба: создан единоличный исполнительный орган в лице председателя правления клуба и президента.



Единогласным решением членов Совета директоров клуба на эту должность назначен Сергей Александрович Фурсенко. До завершения корпоративных процедур он будет исполнять функции генерального директора клуба. Председатель Совета директоров АО "ФК Зенит" Александр Валерьевич Дюков подписал приказ о его назначении", – говорится в заявлении пресс-службы.

Напомним, что Фурсенко уже работал в структуре "Зенита". В декабре 2005 года он был назначен председателем совета директоров клуба, а в январе следующего года стал его президентом. При нем сине-бело-голубые выиграли чемпионат России-2007 (первый в своей истории) и начали триумфальный розыгрыш Кубка УЕФА-2007/08.

С 3 января 2010 года по 25 июня 2012 года Фурсенко занимал должность президента РФС. C марта 2012 по март 2014 года он являлся членом исполкома УЕФА.