Участники "Футбола для дружбы" примут участие в акции в поддержку редких и вымирающих видов животных

В этом году Юные послы и сторонники Международной детской социальной программы "Футбол для дружбы" принимают участие в акции #HAPPYBUZZDAY в поддержку редких и вымирающих видов животных – амурского тигра, красной панды, балтийской нерпы, а также лемура – рыжего вари, одного из крупнейших лемуров Мадагаскара. К экологической миссии программы присоединились заповедники редких видов животных из Непала, США, Великобритании и России.

В России к акции Happy buzz day приурочена выставка бездомных собак и кошек, которая состоится 26 мая с 12.00 до 17.00 в парке "Красная Пресня" (Красногвардейские пруды).

Стоит отметить, что все животные здоровы, привиты и имеют паспорта. Если посетителю понравится какое-то животное, то его можно забраться – для этого необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

На выставке вы также будут представлены веганские бургеры, активные игры.