Усманов подтвердил продажу акций лондонского "Арсенала"

Российский бизнесмен Алишер Усманов подтвердил информацию о том, что продал акции футбольного клуба "Арсенал" (Лондон).

– Я принял решение продать мои акции футбольного клуба "Арсенал", который может быть лучшим футбольным клубом мира. Я желаю больших успехов замечательному футбольному клубу и всем, чья жизнь и карьера с ним связаны, – сказал Усманов, слова которого "СЭ" предоставила его пресс-служба.

Усманову принадлежало 30,04 процента акций "Арсенала". Ранее сообщалось, что он продал их основному акционеру клуба – американцу Стэну Кронке. (Илья АНДРЕЕВ)