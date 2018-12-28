Унаи Эмери: "Хотели подписать Салаха в "ПСЖ", но у нас возникли сомнения"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери признался, что хотел пописать форварда "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, когда возглавлял "ПСЖ". 26-летний египтянин тогда вытпал за "Рому".

- Мы обсуждали возможность подписания Салаха в "ПСЖ", - приводит слова Эмери Sky Sports. - Но у нас возникли определенные сомнения, и его приобрел "Ливерпуль". Эти сомнения он развеял, выступая за мерсисайдцев. Теперь, если говорить о пяти лучших футболистах мира, я обязательно включу в этот список Салаха.

В текущем сезоне Салах провел 26 матчей за "Ливерпуль", забил 15 голов и отдал 6 результативных передач.

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