"Тоттенхэм" едва не упустил победу над "Вулверхэмптоном"

"Тоттенхэм" в матче 11-го тура чемпионата Англии обыграл на выезде "Вулверхэмптон" - 3:2. "Шпоры" к 61-й минуте вели в счете 3:0 - по голу забили Эрик Ламела, Лукас и Харри Кейн, но затем едва не упустили три очка. "Волки" дважды поразили ворота соперника с пенальти - забивали Рубен Невеш и Рауль Хименес. На большее хозяев встречи не хватило.

"Тоттенхэм" набрал 24 очка и вышел на 4-е место в турнирной таблице премьер-лиги, опередив "Арсенал". До лидирующего "Ливерпуля" 3 очка.

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11-й тур

"Вулверхэмптон Уондерерс" - "Тоттенхэм Хотспур" - 2:3 (0:2)

Голы: Ламела, 27 (0:1). Лукас, 30 (0:2). Кейн, 61 (0:3). Невеш, 68 - с пенальти (1:3). Хименес, 79 - с пенальти (2:3).

"Вулверхэмптон Уондерерс": Руй Патрисиу, Боли, Доэрти, Беннетт, Хонни Кастро, Коади, Жоау Моутинью (Гиббс-Уайт, 63), Невеш, Хименес, Иван Кавалейру (Бонатини, 63), Элдер Кошта (Траоре, 84).

"Тоттенхэм Хотспур": Ллорис, Алдервейрелд, Триппьер, Дэйвис, Фойт, Дембеле (Сон Хын Мин, 7. Эриксен, 59), Сиссоко, Уинкс, Ламела, Лукас (Санчес, 79), Кейн.

Предупреждения: Беннетт, 24. Фойт, 78. Уинкс, 87.

Судья: Дин.

3 ноября. Вулверхэмптон. Стадион "Molineux Stadium".