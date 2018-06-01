СМИ: "Челси" может приобрести Батленда в случае перехода Куртуа в "Реал"

Голкипер "Стоук Сити" Джек Батленд может перейти в "Челси", сообщают британские СМИ.
Как информирует Daily Mail, переход может состояться, если в "Реал" уйдет голкипер команды Тибо Куртуа. Также претендентом на переход в "Челси" является голкипер "Ромы" Алиссон.
"Стоук Сити" хочет получить за своего игрока более 30 миллионов фунтов. "Гончары" по итогам сезона заняли 19-е место и вылетели из премьер-лиги.
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2017-2018/