СМИ: "Челси" может приобрести Батленда в случае перехода Куртуа в "Реал"

Голкипер "Стоук Сити" Джек Батленд может перейти в "Челси", сообщают британские СМИ.

Как информирует Daily Mail, переход может состояться, если в "Реал" уйдет голкипер команды Тибо Куртуа. Также претендентом на переход в "Челси" является голкипер "Ромы" Алиссон.

"Стоук Сити" хочет получить за своего игрока более 30 миллионов фунтов. "Гончары" по итогам сезона заняли 19-е место и вылетели из премьер-лиги.