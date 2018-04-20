Шандор Варга: "Карьера Венгера не закончена"

Известный агент, друг главного тренера "Арсенала" Арсена Венгера Шандор Варга не удивлен решением француза покинуть лондонский клуб после окончания сезона-2017/18. По его словам, 68-летний специалист может продолжить тренерскую карьеру в случае интересного предложения.

- Может быть, Венгер хочет сменить обстановку?

- Думаю, Арсен ничего не ищет. У него были заманчивые предложения, но он не покидал "Арсенал". Уверен, даже если ему сейчас предложат 100 миллионов евро в Китае, то француз откажется, если ему это будет неинтересно.

- То есть можно сказать, что Венгер поставил точку в карьере?

- Нет. Это я к тому, что если Арсен и возглавит какую-то команду, то станет искать менее интенсивный темп, чем в чемпионате Англии. Хотя сборная Франции ему, конечно, интересна. Все-таки такая работа - большая честь для каждого тренера. Это, безусловно, вершина для любого специалиста.

- То есть деньги его не интересуют?

- Конечно! Сборной Арсен вряд ли откажет, а спокойно работать и богатеть не в его интересах.

- Как думаете, Венгер вернется во Францию или останется в Лондоне?

- Думаю, английская столица стала для него близким городом, и он вряд ли с ним расстанется. Даже если поедет на какое-то время на юг Франции, то позже все равно вернется в Лондон.

- Реален ли вариант с "ПСЖ", где туманны перспективы Унаи Эмери?

- Только если Венгеру это будет интересно с творческой точки зрения. (Андрей СИЗЯКИН)

Полностью интервью Варги - в блажайшее время в "СЭ"



